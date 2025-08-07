La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció por medio de un video difundido en redes sociales que el Gobierno de Donald Trump aumentó a USD 50 millones la recompensa que lleve al arresto de Nicolás Maduro.

Leer también: Petro afirma que Colombia no reconoce ni soberanía ni autoridades peruanas en Santa Rosa

Bondi dice en el video que Maduro “utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la del Tren De Aragua, elCártel de Sinaloay el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país".

“Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas están vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”, agregó Bondi.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Importante: Fiscalía italiana regresa a la casa donde murió Alessandro Venier a manos de su pareja y su madre

También dijo que “el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares”.