La Fiscalía General de la Nación informó este jueves 7 de agosto que le imputó cargos a un hombre acusado de causarle la muerte a un perro de compañía, en Suba, localidad de Bogotá.

De acuerdo al ente acusador, el hecho ocurrió el 16 de marzo de 2023. El hombre, identificado como Edison Daniel Corzo Urrego, quien se desempeñaba como domiciliario, llegó a un inmueble para entregar un producto. En medio de una situación confusa se generó una discusión con el cliente, que trascendió a una riña.

Además de agredir al cliente, también golpeó a su perro de compaía, un bulldog llamado ‘Mox’. Producto del ataque, la mascota sufrió traumatismo que le provocaron la muerte.

La Fiscalía agregó que Corzo Urrego fue imputado por los delitos de lesiones y maltrato animal agravado, cargos que no aceptó.

La Alcaldía de Bogotá hizo mención del caso y recordó que cualquier hecho similar puede ser denunciado a la Línea de Emergencias 123. “La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura”, señaló la administración de la capital.