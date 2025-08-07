El Gaula Militar, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, Migración Colombia y la Embajada de EE. UU., logró la captura de 11 personas presuntamente vinculadas a red transnacional dedicada al tráfico de migrantes y falsificación de documentos.

Las capturas se lograron en diferentes ciudades y municipios del país (Barranquilla, Soledad, Malambo, Valledupar y Medellín).

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, señaló que entre los capturados hay tres servidores públicos “que habrían facilitado el paso irregular de personas mediante la expedición de documentos falsos”.

Asimismo, la operación permitió el rescate de tres personas, entre ellas 2 ciudadanas ecuatorianas y 1 dominicana, quienes ya reciben atención y acompañamiento especializado.

De igual manera, el general Cardozo indicó que incautaron un revólver, seis cartuchos y un computador con información relevante para la investigación.

“Esta operación reafirma nuestro compromiso con la defensa de la soberanía, la protección de los más vulnerables y el fortalecimiento del Estado de derecho”, añadió el comandante del Ejército, a través de su cuenta de X.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que desconfíe de “ofertas engañosas” por parte de personas ajenas a las entidades oficiales y reconocidas para realizar trámites migratorios.