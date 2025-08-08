Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se pronunció este jueves 7 de agosto sobre las visitas que ha estado haciendo la cartera que dirige a las Tiendas Olímpicas, para revisar condiciones laborales de los trabajadores tras varias denuncias que han recibido.

Sanguino confirmó que la visita de control se realizó a 60 tiendas y droguerías Olímpica distribuidas en distintas zonas del país.

Aseguró el funcionario que él mismo participó en las inspecciones, que denominó como una “acción simultánea de supervisión y control”.

“Hemos recibido muchas quejas de los trabajadores de estas plataformas comerciales y, como corresponde, hemos adelantado unas visitas de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo”, dijo Sanguino este jueves en Caracol Radio.

Agregó que luego de dichas visitas emitirán un informe que “permita a estas tiendas generar un plan de mejoramiento para proteger derechos laborales y garantizar la seguridad y salud en el trabajo”.

Señaló el ministro que de acuerdo a las denuncias las Tiendas Olímpicas podrían estar fallando en temas relacionados a la “intermediación y tercerización laboral, en relación con las jornadas laborales también se presentan irregularidades. Hay asuntos que ponen en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores”.

Recordó el jefe de Cartera que no es la única inspección que han estado realizando desde el Ministerio de Trabajo, pues también hicieron control a los mercados D1.

“Nosotros hemos actuado respondiendo a querellas y a denuncias que han sido radicadas ante las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Esto no es decisión del presidente ni una decisión mía como ministro. Si hay un volumen importante de quejas, nosotros respondemos en proporción”, dijo.

Olímpica responde

Ante las visitas, la cadena indicó que no cuentan con información oficial sobre quejas individuales específicas.

“No obstante, reconocemos y valoramos el rol del Ministerio del Trabajo y continuamos colaborando activamente con las autoridades en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia”, se lee en el comunicado.

Así mismo, detallaron que estas visitas se han venido recibiendo desde el pasado 15 de julio, “que hemos atendido con total apertura y colaboración”, indicaron.

“Valoramos la labor de inspección, vigilancia y control que adelantan las autoridades laborales, y estamos participando activamente en este proceso con información clara y oportuna”, añadieron.