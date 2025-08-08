Luego de las inspecciones que realizó el Ministerio de Trabajo a distintas sedes de la cadena de supermercados Olímpica, esta compañía respondió en un comunicado que ha atendido de manera oportuna las visitas de la entidad y reiteró que cumplen con las normas laborales, priorizando el bienestar de sus trabajadores.

“Con 72 años de trayectoria en Colombia, reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la legislación laboral y la promoción de buenas prácticas en nuestros procesos. Olímpica S.A. es una compañía que cree en el diálogo, cumple las normas laborales y cuida a su gente, mujeres y hombres que con esfuerzo y dedicación impulsan el crecimiento y desarrollo del país”, se lee en la primera parte del comunicado.

La compañía señaló que dichas visitas se han venido recibiendo desde el pasado 15 de julio: “Las hemos atendido con total apertura y colaboración. Valoramos la labor de inspección, vigilancia y control que adelantan las autoridades laborales, y estamos participando activamente en este proceso con información clara y oportuna”.

De hecho, tres días después, el 18 de julio, entregaron una comunicación al Ministerio del Trabajo, “reiterando nuestra voluntad de mantener espacios de conversación institucional, constructiva y basada en datos verificables. Nuestra intención es aportar proactivamente a este proceso desde la transparencia y el respeto”, según indicaron desde la cadena.

Sin embargo, sobre las presuntas denuncias que han recibido en el Ministerio por las condiciones laborales, Olímpica respondió que a la fecha, “no contamos con información oficial sobre quejas individuales específicas”.

“No obstante, reconocemos y valoramos el rol del Ministerio del Trabajo y continuamos colaborando activamente con las autoridades en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia”, añade el comunicado.

Concluye que desde la compañía se ha priorizado el bienestar de los trabajdores y “hemos implementado de forma oportuna las disposiciones de la reciente reforma laboral, incluyendo la reducción de la jornada, y reforzado nuestros protocolos de salud y seguridad para colaboradores, proveedores y contratistas”.

Por su parte, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino confirmó que las labores de inspección, vigilancia y control se realizaron en 60 puntos de Olímpica.