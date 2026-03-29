Las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), mejor conocidas como Los Pachenca, se articulan en torno a un estado mayor, con un bloque conjunto del que se desprenden más de siete frentes o subestructuras rurales y urbanas.

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Según los registros de inteligencia de la fuerza pública, se estima que actualmente el grupo armado organizado cuenta con alrededor de 571 miembros, de los cuales 312 forman parte de su círculo más cerrado que combate en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones. Y 259 son del componente urbano y redes de apoyo. Sin embargo, desde fuentes extraoficiales se calcula que podrían sobrepasar los 1.000 integrantes alzados en armas, un porcentaje ínfimo respecto a los concentrados en organizaciones ilegales en todo el país.

Pero los tentáculos de esta organización no solo se limitan al control del macizo montañoso, pues esta misma estructura para demostrar poderío militar se reparte así en la costa Caribe: Bloque Cóndor: Es el más importante. En él se concentra el Estado Mayor de la organización en las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Frente Urbano Cacique: No menos influyente que el anterior, ya que controla Santa Marta y su área metropolitana con pandillas de sicarios rasos en todos sus rincones, desde la comandancia de un grupo especializado de sus mejores hombres al que le llaman ‘La Especial’.

También están los Frentes ‘Bananero y Metro’, que comprenden la Zona Bananera, Ciénaga y Barranquilla, esta última con menor influencia.

También se conocen el Frente Renacer o Javier Cáceres, Frente Cristóbal Duarte, Frente Libardo Vergel y el Frente Resistencia Campesina.

El organigrama

Tras el abatimiento en junio del 2020 en un operativo policial en el área rural de Santa Marta de Déimer Patiño Giraldo, alias 80 o ‘Martillo’, lugarteniente de Jesús María Aguirre, alias Chucho Pachenca o ‘Chucho Mercancía’ (también abatido), las riendas de la organización paramilitar –según las autoridades– las tomó Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, extraditable y actual negociador de paz en los diálogos con el Gobierno Nacional.

Redes Sociales y Ejército

A su derecha se sienta José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo o Comando 25, cabecilla militar, vocero del grupo y también negociador de paz en compañía de Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca (hermano de Pinocho) y alias Comando Mina.

El triángulo lo cierra como tercer cabecilla el conocido exjefe paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona, Orlando Pérez Ortega, alias Patilizo, líder del Bloque Cóndor.

En la misma importancia que los últimos dos, aparece John Rafael Salazar, alias Flash o Comando 200, quien fungía como jefe financiero en la época de Los Pachenca, pero ahora hace parte del ala militar de la organización desde el Frente Libardo Vergel que tiene injerencia en las zonas rurales de Santa Marta y sus límites.

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Ya en el siguiente nivel de los frentes se encuentran Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o el Bendito Menor, cabecilla principal del Frente Javier Cáceres desde el 2021 por órdenes de alias Pinocho, el cual ha venido tomando importancia por la cruda disputa que sostienen con el Clan del Golfo.

Harrys Deybis Charris Fernández, alias Jacob, ‘Comando 45’ o ‘Chirimoya’, anteriormente jefe de sicarios y uno de los más buscados por homicidio en el Magdalena, está encargado del Frente Cristóbal Duarte, con injerencia en municipios del departamento en mención.

Por último se encontraba Reinel Contreras Cañizares, alias Comando 60, quien era el encargado de la expansión del grupo armado en el departamento del Cesar y la región de Catatumbo, como cabecilla del grupo Resistencia Campesina, con fuerte injerencia en el municipio de San Alberto, lugar donde fue dado de baja en un operativo de la fuerza pública el pasado 16 de marzo.

La naturaleza del grupo Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) se autodenominan en su perfil de la red social X como una organización político social y militar, alzada en armas por su fortín, la Sierra Nevada de Santa Marta, comprometida con el medio ambiente y las comunidades.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, esto se traduce en el control en todas las actividades económicas de la región, en especial el turismo, a cambio de prestar ‘seguridad’. Además de otros pilares como la extorsión a comerciantes, que hacen parte de la renta para la financiación del sostenimiento de la guerra y su nómina, sin contar actividades del narcotráfico.

Para entender su complejo sistema operacional, hay que remitirse a las varias décadas de cruda violencia que ha sufrido esta zona del país, en especial en el corredor de la Troncal del Caribe que comparten los departamentos del Magdalena y La Guajira.

El conflicto mencionado no es ajeno a las autoproclamadas ‘banderas’ de esta organización narcoparamilitar que tiene un fuerte arraigo en la comunidad, ya que hacen parte de ella en suconvivir y sostienen un control social mediante lo anterior y la violencia, diferente al control territorial.

Lo que los convierte en una estructura casi inquebrantable por esta eficiente red de información, pese a estar en desventaja numérica con otros grupos que han querido ingresar al territorio, como el Clan del Golfo que cuenta con cerca de 10.000 integrantes.

Y es que el ser nativos de la región les da una ventaja natural al tener un ‘mapa’ en la cabeza de todos los rincones del macizo intertropical, codiciado por sus zonas de difícil acceso que sirven de escudo contra la fuerza pública y dan salida a las rutas de narcotráfico.

Perfil de alias Naín

Desde sus inicios en el mundo del hampa, alias Naín se hizo sentir por su frialdad a la hora de perpetrar homicidios pese a su corta edad, lo que llamó la atención del máximo cabecilla del grupo armado organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, mejor conocido como Los Pachenca, el extraditable alias Pinocho, quien lo enlistó oficialmente como su sicario de confianza en el año 2019.

Su efectividad y sanguinarias formas utilizadas en la vieja guardia del paramilitarismo lo llevaron a escalar rápidamente en el organigrama del grupo criminal, donde en el 2020 se le conoció como alias Raso al ingresar al ala militar del frente Javier Cáceres, que opera con mayor influencia en el departamento de La Guajira.

Controla todo el corredor de la Troncal del Caribe, desde Buritaca a Maquetalia en área rural de Santa Marta, Dibulla, Riohacha, hasta la Alta Guajira, donde presuntamente dinamiza homicidios con armas de fuego de largo alcance, tortura y desmembración de cuerpos.

De acuerdo con la información que conoció EL HERALDO mediante inteligencia militar, alias Naín coordina el narcotráfico, la extorsión y el reclutamiento sobre la Troncal del Caribe en La Guajira y Magdalena. También, supuestamente, es el encargado de las rutas del envío de droga mediante lanchas rápidas y semisumergibles. Las autoridades lo señalan de presuntamente participar en acciones terroristas y masacres.