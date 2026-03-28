Con el propósito de prevenir el uso de la palma de cera promoviendo prácticas sostenibles, Corpamag y la Diócesis de Santa Marta, entregarán - durante el Domingo de Ramos - a iglesias y parroquias del Magdalena, 3.000 árboles de especies nativas y frutales de cinco ecosistemas estratégicos. “Nuestra fe cuida y protege la creación”, es el lema de la campaña.

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Con ello se fomentan alternativas responsables que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de la cultura ambiental en las comunidades del departamento.

“Esta campaña la desarrollamos teniendo en cuenta la presión que existe del uso de la palma de cera en el país, hogar de especies emblemáticas como el Loro Orejiamarillo y la Cotorra de Santa Marta, esta última endémica del territorio”, explicó Alfredo Martínez Gutiérrez, director General de Corpamag.

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Corpamag/Cortesía

Las iglesias

Los forestales se entregarán al inicio de las procesiones, seleccionando las siguientes iglesias y parroquias: San Juan Bautista (Ciénaga); San Rafael (Fundación); San Fernando (Pivijay); San Francisco de Asis, (Plato) y Santa Bárbara, en el municipio del mismo nombre.

En el Distrito de Santa Marta, la jornada se desarrollará en las iglesias San Jerónimo, de Mamatoco; Nuestra Señora de Fátima, en el barrio Manzanares; la Capilla de la Policía Nuestra Señora de Nazaret; Jesús de la Divina Misericordia, en el barrio El Cisne; San Judas Tadeo de Bastidas; San Vicente de Paúl, en el barrio 11 de Noviembre; La Eucaristía, en el sector Bavaria; la Catedral Basílica de Santa Marta; y la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Minca.

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“Estas acciones por el cuidado del medio ambiente están en sintonía con el magisterio del Papa Francisco, quien en 2015 publicó la carta encíclica sobre el cuidado de la casa común”, anotó Monseñor José Mario Bacci, Obispo de Santa Marta.

Agregó que “aquí se aborda la espiritualidad ecológica, destacando que todo está interconectado: la naturaleza, el ser humano y su entorno”.

“Para la Iglesia, el cuidado de los recursos naturales se convierte en un verdadero compromiso de fe”, precisó el sacerdote.

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Los árboles a entregar

Las especies frutales que serán entregadas durante estos encuentros son: níspero, mango, mamón, guayaba agria, guanábana, anón, algarrobo y zapote

Las especies maderables son: cedro, caoba, roble, cañaguate y palma de areca.

En ese contexto, esta acción busca reducir la presión sobre la palma de cera, especie protegida y de lento crecimiento, cuya extracción y comercialización están prohibidas en Colombia.

Con esta articulación interinstitucional, Corpamag y la Diócesis de Santa Marta invitan a la ciudadanía a vivir una Semana Santa en armonía con la naturaleza, protegiendo especies como la palma de cera y promoviendo la siembra de árboles como un acto de fe y compromiso con el cuidado de la creación.