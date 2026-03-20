El Ejército y el CTI de la Fiscalía, con Corpamag, desmantelaron en estribaciones de la Sierra Nevada —entre Ciénaga y Zona Bananera— el complejo de minería ilegal de oro aluvial más grande hallado en el Magdalena.

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Usaban retroexcavadoras, bombas industriales y módulos de clasificación sin título minero ni licencia ambiental.

En cinco hectáreas arrasaron vegetación, abrieron zanjas profundas y vertieron lodo a los cuerpos de agua, con riesgo de contaminación química por combustibles.

“La Corporación impondrá una medida preventiva de suspensión inmediata de actividades en el área intervenida”, aseguró Gustavo Valdés Pertuz, subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag.

Las autoridades recordaron que estas prácticas acarrean delitos como explotación ilícita y ecocidio, y le solicitaron a la ciudadanía denunciar la presencia de maquinaria en zonas rurales, tala o ríos contaminados.

“Instamos a la opinión pública a denunciar de manera oportuna ante las autoridades competentes, llámese Corpamag, Policía, Ejército o Fiscalía, cualquier actividad sospechosa relacionada con el ingreso de maquinaria pesada a las zonas rurales, la tala indiscriminada o la contaminación inusual de nuestros ríos”, dijo Alfredo Martínez, director de Corpamag.

Agregó que “combatir este flagelo y detener la degradación de nuestros ecosistemas es un deber compartido que requiere el apoyo activo de todos los ciudadanos”.

El oro tipo aluvial es aquel que se encuentra libre en forma de pepitas, escamas o polvo en los depósitos de sedimentos (arena, grava) de ríos, arroyos y playas, desprendido de su roca madre por erosión.