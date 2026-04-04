Un ataque sicarial acabó con la vida de un exconcejal del municipio de Dibulla, en La Guajira, identificado como Edilber Moscote Freyle, quien ejerció como cabildante en 2023. El crimen ocurrió en el barrio El Poblado del corregimiento de La Punta de Los Remedios, cuando la víctima caminaba por una de las calles del sector y fue sorprendida sin posibilidad de reacción.

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De acuerdo con la información disponible, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a Moscote Freyle durante su recorrido. Fue el parrillero quien sacó el arma de fuego y, sin mediar palabras, le propinó múltiples impactos de bala que le quitaron la vida de manera inmediata. Tras el ataque, los responsables huyeron a toda velocidad del lugar.

El crimen del exconcejal en Dibulla ocurrió a pocos metros de la estación de Policía

Uno de los elementos que más alarma ha generado entre la comunidad es la ubicación del hecho: el asesinato se cometió en las inmediaciones de la estación de Policía del corregimiento, lo que ha profundizado el temor entre los habitantes del sector.

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Miembros del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Nacional realizaron los actos urgentes y trasladaron el cuerpo hasta la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Quién era Edilber Moscote Freyle, el exconcejal asesinado en Dibulla

Quienes conocían a Moscote Freyle lo recuerdan como un líder activo. Fuentes cercanas a la víctima afirmaron que era una persona proactiva y de iniciativas políticas orientadas a beneficiar a la población de Dibulla. Su muerte enluta al municipio y deja un vacío en el entorno político y social del que fue parte.

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Las investigaciones ya fueron iniciadas por las autoridades competentes, aunque hasta el momento la Policía de La Guajira no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni sobre posibles líneas de investigación.