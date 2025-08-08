Este viernes 8 de agosto, una menor de 6 años falleció luego de que su cuerpo hiciera contacto con un cable energizado en el sector de Playa Dormida, en Santa Marta.

Según el medio El Informador, la niña quien fue identificada como Celeste Utima Mejía, se encontraba en compañía de su abuela y varios primos después de haber disfrutado de una tarde en playa.

Asimismo, presuntamente, Celeste tocó un cable en mal estado que pertenecía a una construcción, recibiendo una descarga eléctrica.

Luego del trágico hecho, sus familiares y vecinos que se encontraban en el sector reaccionaron rápidamente y trasladaron a la menor hasta el centro de Salud de La Paz, donde galenos de turnos confirmaron que había llegado sin signos vitales, producto de la intensidad del choque eléctrico.

Celeste era hija de Jeisson Mauricio Utima Cortés, oriundo de Quimbaya, Quindío y desde 2021 encargado de distribuir los productos periodísticos de la Casa Editorial El Informador, y de Diana Mejía Londoño. Fruto de esta unión nacieron Ángel y Celeste.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades, mientras la comunidad lamenta profundamente la pérdida de Celeste Ultima Mejía.