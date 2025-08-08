Dixon Antonio Pinargote López, de 20 años, era conocido en Cartagena como ‘Tito Pirueta’. Nacido en Caracas, Venezuela, había encontrado en las motos y en las maniobras extremas su gran pasión. Desde hace varios años vivía en la capital de Bolívar, donde se ganó el aprecio de la comunidad motera por sus habilidades en el stunt y su espíritu arriesgado.

Ver más: Procuraduría hace seguimiento del impacto ambiental que podría tener el proyecto de nuevo aeropuerto de Cartagena

Además de dedicarse a las acrobacias en dos ruedas, trabajaba en una barbería y soñaba con tener algún día su propio negocio. Sin embargo, esos planes cambiaron en la tarde del pasado miércoles 6 de agosto, cuando sufrió un trágico accidente en la Troncal de Occidente, a la altura de los barrios San José de Los Campanos y Simón Bolívar.

Según testigos, Dixon conducía su moto Bóxer rosada, la misma que solía mostrar en sus redes sociales, mientras realizaba una maniobra de levantar la llanta delantera y avanzar así. En medio de la acrobacia, impactó contra un separador, perdió el control y cayó en el carril contrario, donde fue embestido por un vehículo tipo campero que no logró frenar a tiempo. El joven falleció en el lugar.

Lea más: Cartagena le madrugó a sus Fiestas de Independencia 2025: ya presentó la agenda

La escena fue impactante, el cuerpo del motociclista quedó tendido bajo la camioneta, en medio de un charco de sangre, mientras decenas de personas se aglomeraban en el lugar y trataban de identificar a la víctima. Momentos después, un hombre que llegó al sitio, visiblemente afectado, confirmó que se trataba de Dixon.

En su cuenta de Facebook, una frase encabezaba su perfil, “Si te da miedo la velocidad, oríllate”. Allí publicaba constantemente videos y fotos de sus piruetas, reflejando la pasión que finalmente le arrebató la vida.

Lea también: Levantaron el paro armado del ELN en el sur de Bolívar

“Tito, moriste haciendo lo que te hacía feliz”, escribió uno de sus amigos tras conocer la noticia.