La Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció que hará seguimiento a la solicitud de audiencia pública ambiental presentada por organizaciones de pescadores del corregimiento de La Boquilla (Cartagena), para determinar si habría o no impactos ambientales en el proyecto del nuevo aeropuerto de Cartagena.

Esta diligencia se hace “en el marco del proceso de modificación de la licencia ambiental del proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad, a cargo de la empresa OINAC“, señala el comunicado de la PGN.

La petición fue radicada por representantes de asociaciones afrodescendientes ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de Ambiente y la Procuraduría.

“Estas organizaciones manifestaron su preocupación por los posibles impactos del proyecto sobre su territorio, los ecosistemas locales y sus actividades tradicionales, especialmente la pesca artesanal", precisa el Boletín 854-2025.

Por su parte, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios confirmó la recepción formal de la solicitud y recordó que la evaluación de procedencia de la audiencia corresponde a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Asimismo, la funcionaria anunció que la Procuraduría estará atenta a la decisión que adopte dicha autoridad ambiental y ejercerá sus competencias institucionales para verificar que se garantice el derecho a la participación, especialmente de las comunidades étnicas directamente afectadas por el proyecto.