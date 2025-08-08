La administración de Cartagena en cabeza de su alcalde Dumek Turbay Paz, le madrugó a las Fiestas de la Independencia 2025 y en razón a ello ya presentó al pueblo la programación y las candidatas.

Lea también: Paro minero en Boyacá: gremio y Gobierno llegaron a acuerdo para levantar bloqueos en el occidente del departamento

Las 39 soberanas que representan igual número de sectores de la Heroica se mostraron en un desfile la noche del miércoles 6 de agosto en el que además hubo la transmisión entre los salientes y nuevos grandes Lanceros, Rogelio Franco Hernández y Raquel Leottau Díaz, y Kizzis Ramírez Delgado y Germán Pérez Caraballo, respectivamente.

Alcaldía de Cartagena

El mandatario de los cartageneros le anunció al pueblo durante el acto que se desarrolló en el emblemático Camellón de los Mártires que las fiestas en esta ocasión estarán marcadas por una agenda llena de tradición, cultura y rescate de lo nuestro, y la nómina de artistas de lujo la integran Maluma, Marc Anthony, Carlos Vives, Sergio Vargas, Rafa Pérez, Elder Dayán, Eddie Herrera, Poncho Zuleta y el Rey Vallenato ‘Cocha’ Molina, Mr. Black, Cayito Dangond, DJ Tremendo, Farid Ortiz y Koffe el Kafetero, entre otros invitados.

Lea también: Estados Unidos aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro

“Desde hoy (ayer) retumban los tambores llamando a la alegría, a la tradición y al orgullo de ser y vivir a Cartagena como nunca antes. ¡Nos preparamos para vivir las Fiestas de Independencia 2025 como se debe! Como un homenaje a nuestra historia y sus tradiciones, a nuestros barrios y sus personajes, y a la fuerza cultural que nos invita, como un pueblo que siempre resiste, a celebrar la fiesta que nos une. Tenemos derecho a ser felices, a juntarnos en alegría, en paz y con el orgullo de ser cartageneros como el mayor escenario para disfrutar de nuestras Fiestas de Independencia. Y si el año pasado, muchos las catalogaron como las mejores fiestas novembrinas de la historia, este año planeamos superarlas con creces”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

Alcaldía de Cartagena

La llamada ‘Fiesta que nos une’ estará a cargo del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Gerencia de Fiestas y Corpoturismo.

Lea también: Balean a presunto delincuente que intentó cometer un atraco en la terraza de una vivienda en Los Robles

En medio de la celebración, el Grupo Ekobios llevó a cabo la representación del Gran Cabildo, como espacio de sincretismo y resistencia cultural africana durante la época de la colonia, en esta ocasión, también con un homenaje al hijo mayor de Cartagena, Álvaro José ‘Joe’ Arroyo.

Programación

La agenda oficial de las Fiestas de Independencia 2025 en Cartagena inicia este 15 de agosto con la implementación de la Cátedra ‘Soy Cartagena’ en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito (Del 15 de agosto al 15 de octubre).

22-23 de agosto: Formación en ‘Liderazgo con propósito’ a candidatas al Reinado de Independencia 2025.

26 de agosto: Segunda Mesa de la Cartageneidad Escuela Festiva

Programa de Formación a Candidatas al Reinado de Independencia (Agosto-Noviembre).

Septiembre

26 de septiembre: Preludio Cultural Universitario, en la Plaza de los Coches (Centro Histórico).

30 de septiembre: Tercera Mesa de la Cartageneidad.

Octubre

1 de octubre: Concurso ‘Mi barrio es Cartagena’ (1 de octubre al 30 de octubre).

3 de octubre: Preludio Localidad 1: Histórica y del Caribe Norte (Plaza de Canapote). Con la participación de Poncho Zuleta y el Rey Vallenato ‘Cocha’ Molina, Puerto Rican Power y Koffe el Kafetero.

10 de octubre: Preludio Localidad 2 de la Virgen y Turística (Estadio de Sóftbol de Las Palmeras). Con las presentaciones de Farid Ortiz, Sergio Vargas y Mr. Black.

17 de octubre: Preludio de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía (Estadio de Sóftbol de Blas de Lezo). La cuota musical contará con Cayito Dangond, Jorge Alberto ‘El Canario’ y DJ Tremendo.

24 de octubre: Noche de Candela y Jolgorio de Tambores (Plaza de la Aduana, Centro Histórico).

30 de octubre: Fiesta de periodistas y medios de comunicación.

Noviembre

1 de noviembre: Ángeles somos. Gran Toma en barrio Nuevo Paraíso y Desfile Ángeles Somos: Dioses de la Libertad (Centro Histórico).

2 de noviembre: Desfile Tradición Festiva- Traje Artesanal Candidatas al Reinado de Independencia (Plaza de la Aduana). Con los Soneros de Gamero y Eddie Herrera.

5 de noviembre: Noche de Talentos (Teatro Adolfo Mejía).

6 de noviembre: Cabildo Escuela Normal Superior Cartagena de Indias (Centro Histórico). Cabildo Vivo Itmina Fanti (Bocachica).

7 de noviembre: Entrega de las llaves de la ciudad a las candidatas al Concurso Nacional de Belleza (Alcaldía Mayor de Cartagena).

- Desfile en traje de baño de las candidatas al Reinado de Independencia, en la Plaza de la Aduana, con las presentaciones de Magic Juan y Twister.

8 de noviembre: Desfile de las Diversidades (Centro Histórico).

9 de noviembre: Fiesta de grandes Lanceros y actores festivos.

11 de noviembre: Sesión Solemne del Concejo Distrital de Cartagena: lectura del Acta de Independencia (Centro de Convenciones Cartagena de Indias).

Ofrenda Floral Mártires y Héroes de la Independencia (Camellón de los Mártires y Plaza de la Trinidad),

Desfile en honor a los héroes de la Independencia

(Centro Histórico)

12 de noviembre: Bando.

Gran Desfile de Independencia (Desde el Túnel de Crespo hasta el Parque de la Marina).

12 y 13 de noviembre: Bolívar 1600 (Plaza de la Aduana).

14 y 15 de noviembre: Festival Náutico de Independencia y Bololó del Arsenal en la Bahía de Cartagena-Parqueadero 2 del Centro de Convenciones

Cierre total de Calle del Arsenal.

Los artistas invitados serán: Maluma, Carlos Vives y Elder Dayán (14 de noviembre), y Marc Anthony, Rafa Pérez y Rikarena (15 de noviembre).

16 de noviembre: Cabildo de Getsemaní. (Recorrido Canapote a Getsemaní).

- Salsa a la Plaza (Plaza de la Aduana).