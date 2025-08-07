A través de su cuenta de X el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, confirmó que la guerrilla del ELN levantó el paro armado que mantenía en el sur del departamento y que había generado una crítica situación humanitaria que afectó a miles de ciudadanos que a su vez vieron restringida su movilidad en zonas rurales.

La noticia la dio a conocer poco antes de las 10:00 de la noche de este miércoles 6 de agosto, a pocas horas de que inicie el primer envío de alimentos a esa zona del departamento donde los combates de hace dos semanas tienen confinada a la población civil.

El gobernador basó su pronunciamiento oficial en un comunicado que envió el ELN, concretamente el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, que fue el encargado de retirar los bloqueos y reabrir las vías a partir de las 6:00 de la tarde del pasado miércoles.

Arana Padauí sostuvo que a pesar del anuncio del ELN “las caravanas de seguridad y la entrega de ayudas humanitarias continuarán como fue programado, para responder a las urgencias generadas durante los días de cierre y tensión. El pueblo bolivarense ha demostrado valentía y solidaridad. Ahora que se levanta esta medida ilegal, es momento de redoblar nuestros esfuerzos por la paz, la convivencia y el desarrollo del sur de Bolívar”.