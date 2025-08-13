El legado continúa. Carlos Daniel, hijo de Carlos Bacca, fue convocado a un microciclo de trabajo de la selección Colombia Sub-15, la cual trabajará en la ciudad de Barranquilla del 13 al 23 de agosto.

El futbolista, que hace parte del Barranquilla FC, ya se encuentra concentrado en la capital del Atlántico bajo las órdenes del entrenador Deivy Mejía para trabajar en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

El joven deportista se encontraba con su padre en España, pero por el llamado al combinado nacional regresó antes a territorio colombiano para comenzar con los entrenamientos.

Además de él, Manuel Rojano, también del Barranquilla FC, hace parte del listado de 23 futbolistas que intentarán ganarse un cupo en la nómina que representará al país en la CONMEBOL Liga Evolución Sub-15 2025, la cual se realizará del 4 al 19 de octubre en Paraguay.

En ese torneo, el combinado patrio estará en el Grupo A, en el que competirá ante Bolivia, Paraguay, Perú y Chile. En la zona B estarán Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela y Uruguay.