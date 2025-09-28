Hijo de Tigre… sale pintado. Hijo de Bacca… sale goleador. Carlos Daniel Bacca, retoño de Carlos Arturo Bacca, legendario goleador porteño de Junior y varios equipos europeos, confirmó su sangre anotadora y convirtió su primer tanto con la selección Colombia que participa en la Liga Evolución Sub-15, que desarrolla la Conmebol en Luque, Paraguay.

Leer también: Real Betis 2, Osasuna 0: ‘El Cucho’ Hernández sigue marcando en España

Carlitos, que cuenta con el total respaldo de su padre, que se desplazó a territorio paraguayo con su esposa, Shayira Santiago, marcó el tercer gol en la victoria del combinado patrio 3-1 sobre Perú, este domingo en la cancha principal del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de las Divisiones Formativas (CARDIF), de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Cortesía Conmebol El festejo de Carlos Daniel Bacca mientras el arquero peruano se lamenta.

Corría el minuto 65 cuando Bacca hizo una diagonal de derecha hacia el centro, recibió un buen pase en profundidad y definió entre las piernas del portero peruano, que se esmeraba por achicar sin esperar la repentina y certera definición del atacante.

Leer también: Barcelona 2, Real Sociedad 1: triunfo y liderato para los de Flick

Carlos Daniel, que pertenece a las divisiones menores del Barranquilla FC y Junior, no desaprovechó la posibilidad y resolvió con calidad y precisión. Su dedicatoria fue para su familia que lo apoyaba y gritaba orgullosa en la tribuna.

Jhojan Rentería, al minuto 26, y Cristian Arboleda, al 59, anotaron los otros dos goles del triunfo colombiano en el segundo compromiso en el torneo. En la primera jornada, los nuestros igualaron 1-1 ante Ecuador.

Leer también: Junior vs. Pasto: el liderato está servido

Con cuatro puntos, la selección Colombia es primera de la Zona Norte, que disputa con Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú. En la próxima jornada, el jueves 2 de octubre, el representativo nacional se medirá a los brasileños.