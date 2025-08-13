La ciclista atlanticense Mariana Pérez vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera: su debut en un Campeonato Mundial Juvenil de Pista. La Federación Colombiana de Ciclismo la convocó para integrar la Selección Colombia que competirá del 20 al 24 de agosto en Apeldoorn, Países Bajos.

A sus 18 años, Mariana, estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Caribe, recibe este llamado como la recompensa a años de disciplina y esfuerzo. “Feliz, súper contenta, este es mi primer mundial. Es un sueño cumplido y voy con muchas ganas de darlo todo”, aseguró con entusiasmo.

Mariana Pérez, ciclista atlanticense, representará a Colombia en el Campeonato Mundial Juvenil de Pista, que se realizará del 20 al 24 de agosto en Países Bajos. pic.twitter.com/t0rhsHiiI5 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) August 13, 2025

Integrante del programa Atleta Apoyado de Indeportes Atlántico, Mariana acumula un sólido palmarés: múltiples títulos nacionales de pista (2022-2025), campeonatos panamericanos con la Selección Colombia (2024 y 2025) y medallas en los I Juegos Nacionales Juveniles 2024.

“Orgullosa de portar los colores del Atlántico y de mi país, este mundial significa mucho para mí; es un premio al esfuerzo, sacrificio y resultados deportivos”, añadió la pedalista.