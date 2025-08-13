Decenas de fanáticos de Atlético Nacional y Sao Paulo protagonizaron este martes un violento enfrentamiento a golpes en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot tras el fin del partido de los octavos de final de la Copa Libertadores que el club colombiano y el brasileño empataron sin goles.

Leer también: Tensión en el diamante: el grito de dolor del cordobés Gustavo Campero que silenció la victoria de los Angelinos

La policía antidisturbios de la ciudad de Medellín, sede del Atlético Nacional, desplegó un operativo para disolver la gresca y detuvo a varios seguidores de cada equipo, entre ellos a varios hombres que lucían camisetas del Sao Paulo, según las imágenes captadas por fotógrafos y cámaras de televisión.

Oportuna intervención de @PoliciaMedellin en la tribuna del Atanasio Girardot. Pelea entre hinchas de Nacional y Sao Paulo. Pudo ser peor. pic.twitter.com/032040kT7m — Diego Chiriví (@diegochirivi) August 13, 2025

El conflicto surgió minutos después del pitido final del partido de ida de la fase de octavos de final.

Leer más: 0-0. Atlético Nacional deja escapar el triunfo con dos penaltis fallados por Edwin Cardona

Los fanáticos de ambas formaciones, que habían comenzado con provocaciones a lo largo del encuentro, rebasaron una cuerda que había sido interpuesta para dividir a las barras uniformadas.