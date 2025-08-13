Atlético Nacional dejó escapar este martes 12 de agosto, un triunfo en casa al empatar sin goles con el Sao Paulo el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores en el que Edwin Cardona tuvo una noche para olvidar al desperdiciar dos cobros de pena máxima.

Ver más: Once Caldas 1, Huracán 0: gol de Dayro Moreno le da ventaja al equipo de Manizales en la Copa Sudamericana

El Sao Paulo, sin mostrar gran calidad, la sacó barata en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, gracias en parte a la mala suerte de Cardona que erró los cobros en los minutos 12 y 66.

Desde el comienzo, Nacional intentó hacer valer su condición de local para acabar con el invicto del Sao Paulo pero tropezó con la incapacidad para definir a pesar de las arremetidas de Marlos Moreno, figura del partido y una amenaza constante para el arco del portero Rafael.

El equipo verde de Medellín aprovechó el adelanto de las líneas del tricolor para asediar durante los primeros diez minutos la portería rival con Moreno, que remató aparatosamente una jugada por el centro, y con Edwin Cardona, que pesar de las ganas no afinó la puntería.

Lea más: Ciclismo atlanticense se baña de oro en Juegos Panamericanos Junior

Cardona desperdició la opción más clara de gol en el primer tiempo al lanzar en el minuto 12 por fuera del palo izquierdo de Rafael un penalti señalado por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera luego de una discutida mano en el área de Nahuel Ferraresi.

El penalti perdido fue un golpe anímico para el anfitrión, que la visita aprovechó para disminuir los espacios e intentar llegar con peligro a la puerta de David Ospina, aunque sin inquietarlo.

El equipo brasileño se asomó con un disparo desviado de André Silva y otro de Marcos Antonio que desvió Tesillo, mientras que Nacional respondió a los pocos minutos con Marino Hinestroza, Andrés Román y nuevamente con Marlos Moreno, todos desviados.

Después del descanso Nacional volvió con la misma vocación ofensiva y estuvo a punto de abrir el marcador, primero con un disparo de Cardona que parecía ir para dentro pero se desvió cerca del palo izquierdo, y luego con otra espectacular remate de Zapata que dio en el palo derecho de Rafael.

Lea también: ¿Cómo va la recuperación de Carlos Bacca?

A los 58, el Sao Paulo se salvó de nuevo cuando Marlos Moreno, en una veloz descolgada, sirvió el balón para Hinestroza que de manera increíble pegó en el palo.

La visita no se dejó intimidar y respondió con un remate de Luciano pero Ospina desvió la pelota.

Vino entonces el segundo penalti para Nacional, otra vez por una falla de Ferraresi, que cometió una falta sobre Morelos y la suerte le volvió a dar la espalda a Cardona que lanzó de nuevo sobre el palo izquierdo y Rafael alcanzó a desviar el balón.

Los locales no aflojaron en su empeño de anotar con un disparo de Marlos Moreno justo antes de ser sustituido y otro de Matheus Uribe, que entró al final por Zapata pero tampoco encontró la ruta del gol, con lo cual la llave se definirá el 19 de agosto en la visita de Sao Paulo al estadio Morumbi.

De interés: Luis Enrique: “Soy 100% responsable de la decisión sobre Donnarumma”

- Ficha Técnica:

0. Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Juan Zapata (m.86, Matheus Uribe), Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Edwin Cardona (m.86, Billy Arce), Marlos Moreno (m.75, Juan Francisco Bauza); Alfredo Morelos.

Entrenador: Javier Gandolfi.

0. Sao Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cedric Soares; Damián Bobadilla (m.78, Pablo Maia), Marcos Antonio (m.92, Luan Santos), Alisson (m.64, Rodriguinho), Enzo Díaz; Luciano (m.79, Ferreira) y André Silva (m.64, Lucas Moura).

Entrenador: Hernán Crespo.

Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera, amonestó a Nahuel Ferraresi, Allison, Andrés Román y Alfredo Morelos.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores disputado en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.