Marianis Salazar, Francisco Jaramillo y Nicolás Olivera, ciclistas oriundos del Atlántico, se lucieron y se colgaron medallas de oro en el ciclismo de pista de los Juegos Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción, Paraguay.

Salazar integró el equipo de Colombia con la antioqueña Stefany Cuadrado y la vallecaucana Nathalia Martínez para imponerse en la gran final de la prueba de velocidad por equipos femenina ante la tripleta argentina conformada por Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna.

Las tres colombianas salieron airosas con registro de 49.200, que se convierte en nuevo récord panamericano. Las albicelestes pararon el cronómetro en 50.032. Trinidad y Tobago, con 50.145, venció a Venezuela y se quedó con el bronce.

¡ORO Y NUEVO RÉCORD PANAMERICANO JUNIOR PARA COLOMBIA!



Stefany Cuadrado, embajadora del Team Panam Sports, junto a Marianis Salazar y Nathalia Martínez, conquistaron la prueba de Velocidad por Equipos con un tiempo de 48.595 en ASU 2025.



¡Felicitaciones al equipo colombiano!… pic.twitter.com/qYPKnfqk5J — Panam Sports (@PanamSports) August 12, 2025

De su lado, Jaramillo, Oliveira y John Beltrán, los pedalistas del conjunto colombiano en la prueba de velocidad por equipos masculina, superaron en el duelo por la presea dorada a los mexicanos Ian Navarro, Etan Nuño y Jafet López.

Olivera remató la competencia y aseguró el oro para la representación tricolor. Con un tiempo de 44.788, los ciclistas nacionales ratificaron su poderío y garantizaron la llegada al primer lugar del podio.

John Beltrán, Francisco Jaramillo y Nicolás Olivera, ganadores del oro para Colombia.

“La luchamos mucho. Se la dedico a mi hermanita en Barranquilla”, expresó Olivera a la transmisión de Win Sports.

“Agradecerle a Dios, nos ha ayudado mucho. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, nos hemos sacrificado mucho. Se la dedico mucho a mi papá, que también fue ciclista, y me ha apoyado mucho. A mi familia, a mi entrenador de Atlántico, Ricardo Moreno”, declaró Jaramillo.

El tercer lugar fue para Trinidad y Tobago, que con un registro de 46.216, derrotó a Venezuela (47.307).

Colombia no pudo disfrutar la gloria del oro en la prueba de persecución por equipos, donde Luciana Osorio, Karen González, Jennifer Sánchez y Natalia Garzón tuvieron que conformarse con la plata al caer en la final con las chilenas Marlen Rojas, Martina Rojas, Maite Ibarra y Javiera Garrido.