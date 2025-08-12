Compartir:
Por:  Rafael Castillo Vizcaíno

Marianis Salazar, Francisco Jaramillo y Nicolás Olivera, ciclistas oriundos del Atlántico, se lucieron y se colgaron medallas de oro en el ciclismo de pista de los Juegos Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción, Paraguay.

Leer también: “El mundo del ajedrez estará pendiente de lo que ocurra en Barranquilla”: Weymar Muñoz

Salazar integró el equipo de Colombia con la antioqueña Stefany Cuadrado y la vallecaucana Nathalia Martínez para imponerse en la gran final de la prueba de velocidad por equipos femenina ante la tripleta argentina conformada por Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna.

Colombia sigue sumando medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción

Las tres colombianas salieron airosas con registro de 49.200, que se convierte en nuevo récord panamericano. Las albicelestes pararon el cronómetro en 50.032. Trinidad y Tobago, con 50.145, venció a Venezuela y se quedó con el bronce.

Leer también: ¿Cómo va la recuperación de Carlos Bacca?

De su lado, Jaramillo, Oliveira y John Beltrán, los pedalistas del conjunto colombiano en la prueba de velocidad por equipos masculina, superaron en el duelo por la presea dorada a los mexicanos Ian Navarro, Etan Nuño y Jafet López.

Olivera remató la competencia y aseguró el oro para la representación tricolor. Con un tiempo de 44.788, los ciclistas nacionales ratificaron su poderío y garantizaron la llegada al primer lugar del podio.

John Beltrán, Francisco Jaramillo y Nicolás Olivera, ganadores del oro para Colombia.

“La luchamos mucho. Se la dedico a mi hermanita en Barranquilla”, expresó Olivera a la transmisión de Win Sports.

“Agradecerle a Dios, nos ha ayudado mucho. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, nos hemos sacrificado mucho. Se la dedico mucho a mi papá, que también fue ciclista, y me ha apoyado mucho. A mi familia, a mi entrenador de Atlántico, Ricardo Moreno”, declaró Jaramillo.

El tercer lugar fue para Trinidad y Tobago, que con un registro de 46.216, derrotó a Venezuela (47.307).

Leer también: El tiro con arco le da más medallas a Colombia en los Juegos Panamericanos

Colombia no pudo disfrutar la gloria del oro en la prueba de persecución por equipos, donde Luciana Osorio, Karen González, Jennifer Sánchez y Natalia Garzón tuvieron que conformarse con la plata al caer en la final con las chilenas Marlen Rojas, Martina Rojas, Maite Ibarra y Javiera Garrido.