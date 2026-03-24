Tomaron acciones de inmediato. Atlético Nacional solo esperó unas horas luego de que se conociera una denuncia en contra de Nicolás Rodríguez por un supuesto caso de abuso sexual contra una mujer.

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El mismo fue dado a conocer y llenó de sorpresa a todo el mundo del fútbol colombiano por la gravedad de las acusaciones contra el futbolista, que llegó al cuadro antioqueño proveniente del Orlando City.

Los antioqueños sacaron un comunicado de prensa en el que mostraron el rechazo por esta situación y en el que anunciaron las medidas que tomarán.

“Como institución, expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia. Rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana, principios que orientan nuestro actuar y que están por encima de cualquier interés deportivo. Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad que debe regir este tipo de situaciones”, destacó en su comunicado.

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“De manera paralela, y de conformidad con nuestro reglamento interno de trabajo, el club ha activado los protocolos internos correspondientes, con responsabilidad y transparencia. Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional”, completó el cuadro verde.

Por el momento, el jugador no se ha manifestado sobre lo ocurrido, pero el club explicó que la investigación continuaría su curso y, una vez se tengan los resultados de las mismas, se tomarán las medidas necesarias.