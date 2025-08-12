El español Luis Enrique Martínez, entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), desveló este martes que la decisión de dejar fuera del equipo al meta italiano Gianluigi Donnarumma es suya al 100 %.

“Gigio es un portero excepcional, y como persona es aún más excepcional. Sin embargo, ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Chevalier”, dijo en rueda de prensa desde Údine, donde se enfrentará al Tottenham en la final de la Supercopa de Europa.

“Así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy 100 % responsable de esta difícil decisión. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita”, añadió.

El técnico asturiano lamentó el no haber podido entrenar más, pues el equipo volvió de vacaciones hace apenas una semana después de haber disputado la final del Mundial de clubes -que perdió ante el Chelsea inglés (3-0)-, pero no quiso excusarse en la poca preparación.

“El Tottenham va a ser difícil porque tienen un nuevo entrenador. Han jugado amistosos y no sé qué tipo de partido plantearán. Han entrenado desde hace un mes y nosotros hace una semana. Pero no es una excusa”, apuntó.

El exentrenador del Barcelona y de la selección española también confesó que “el Tottenham fue una opción antes de ir al París”, con lo que quiso destacar el respeto por el conjunto inglés.

Luis Enrique volvió a poner en valor lo conseguido la pasada campaña y dejó claro que quiere repetir el éxito logrado en la Liga de Campeones y sumar el segundo título consecutivo, tras el ganado ante el Inter de Milán (5-0).

“Lo que hicimos la temporada pasada fue un objetivo para todos los jugadores, aficionados... Queremos seguir haciendo historia. Hacer eso en este momento es ganar dos ‘Champions’ consecutivas. El año pasado, creo que nadie pensaba que seríamos capaz de ganarla. Mostramos a todo el mundo que podíamos hacerlo. Estamos contento de tener este sueño”.

Y se alejó del debate de Balón de Oro: “Es un premio importante para la gente del fútbol. Pero para nosotros como equipo el objetivo era demostrar que las estrellas estaban al servicio del equipo. Saber que hay 9 nominados nuestros es muy bonito, creo que debería haber más. Pero estamos centrados en los objetivos de equipo. Como consecuencia del trabajo colectivo llegan los individuales”.

“Lo que nos ha caracterizado es la unión y la unidad. Hemos pasado momentos delicados. Pero lo que nos ha caracterizado es un gran nivel de jugadores, muchas estrellas, pero todas al servicio del equipo”, sentenció.