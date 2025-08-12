¿Cómo va la recuperación de Carlos Bacca? Esa es la pregunta que se ha hecho el mundo Junior en los últimos días. El delantero porteño sufrió una lesión de tendón de Aquiles en su pierna derecha el pasado 8 de junio del presente año.

Ese día iba a ser suplente en el partido que los rojiblancos perdieron 1-0 ante el Medellín por los cuadrangulares semifinales. El atacante sintió la molestia en el calentamiento y por eso no pudo disputar el partido.

Días posteriores fue operado, al igual que Déiber Caicedo, quien también sufrió un problema en el tendón de Aquiles, pero en la pierna izquierda. Los dos no pudieron jugar más en lo que quedó del primer semestre.

El experimentado goleador se fue a España para continuar con su recuperación. Ya lleva varios días allá y se lo ha visto en la sede deportiva del Villarreal, en donde incluso se reencontró con Unai Emery, quien lo dirigió en el ‘Submarino Amarillo’.

EL HERALDO pudo averiguar que el futbolista ya inició la tercera fase de recuperación de su lesión. En total son cuatro fases para poder recibir el alta médica, por lo que va en un buen ritmo.

Este medio también conoció que el tres veces campeón y varias veces Botín de Oro de la Liga arribará a la capital del Atlántico a finales de meses para así continuar con su recuperación bajo las órdenes del cuerpo médico de Junior.

En Barranquilla terminará la fase tres y pasará a las fase cuatro de su recuperación. Si bien todavía no hay una fecha segura para su regreso y aunque se pensaba que no jugaría más este año, el delantero podría estar, si todo sale bien, recuperado en el mes de noviembre.

En caso de que esto se dé, Carlos Bacca podría ser otra variante en el frente de ataque para Alfredo Arias en el remate del ‘todos contra todos’ y el comienzo de unos hipotéticos cuadrangulares semifinales, eso si el equipo rojiblanco clasifica.

Así las cosas, el delantero porteño evoluciona bien de su lesión en el tendón de Aquiles y si todo sale bien podría tener la oportunidad de regresar a las canchas antes de lo esperado.