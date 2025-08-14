En la Catedral San Francisco de Asís, situada en el Centro de la ciudad de Sincelejo, permanece desde las primeras horas de la mañana de este jueves 14 de agosto el féretro del obispo emérito, monseñor Nel Beltrán Santamaría.

Estará en cámara ardiente hasta las 10:00 de la mañana del viernes 15 de agosto cuando se cumpla el funeral en ese mismo lugar donde también se encuentran los restos de monseñor Héctor Jaramillo Duque que fue Obispo de la Diócesis de Sincelejo.

Los restos de Nel Beltrán llegaron a Sincelejo la mañana de este jueves procedentes de Santander, departamento de donde era nativo y donde falleció el pasado 12 de agosto. Los recibieron inicialmente en el aeropuerto de Corozal los presbíteros de la Vicaría de la Sabana que lo trasladaron a la capilla del Cementerio Central de Sincelejo y de allí los sacerdotes lo trasladaron a pie hasta la Catedral, transitando por la calle 20.

Cortesía Edith Guerra.

El cortejo fue encabezado por el obispo José Clavijo Méndez.

La Gobernación de Sucre decretó tres días de duelo por el deceso del Obispo Emérito de Sincelejo, el que estuvo 22 años al frente de la Iglesia Católica en el departamento.

Jairo Beltrán Santamaría, hermano del fallecido obispo emérito, lo recuerda como un hombre servicial que se dedicó a servir a los demás.

“Se dedicó a colaborar en Barranca, en Bucaramanga y después lo atacó bien fuerte el alzheimer y por eso se internó en la casa de reposo San José. Nel nunca nos descuidó, siempre fue un eterno enamorado de su familia, pero le dio más amor a los demás, se dedicó más a su pastoral social, a servir a los demás, a buscar la paz”, dijo su hermano Jairo Beltrán.

Eucaristías

A las 3:00, 5:00 y 6:30 de la tarde de este jueves habrá misas en la Catedral. Las dos últimas son de Vísperas de la Asunción y Vísperas solemnes, y a las 9:00 de la noche cierran la Catedral.

Mañana viernes 15 de agosto a las 6:00 de la mañana será el Laudes, a las 7:00 de la mañana hay una misa y a las 10:00 de la mañana es la misa exequial que presidirá el arzobispo emérito colombiano de la Iglesia católica, cardenal Jorge Jiménez Carvajal.

La sepultura bajo el altar de San Francisco de Asís, en la Catedral, será a las 12:00 del mediodía.