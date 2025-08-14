En la Cárcel Judicial de Valledupar se llevó a cabo la graduación de bachiller de nueve privados de la libertad, que recibieron su formación en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, que funciona dentro de las instalaciones del recinto penitenciario.

Además de estos bachilleres, hay en la actualidad 220 internos adicionales que están cursando estudios en primaria y bachillerato.

Cortesía

Uno de los beneficiarios de este programa de resocialización y redención, es Juan Carlos Zapata González, quien se encuentra privado de la libertad, quien expresó que para él es un logro muy significativo.

“Me siento muy contento por una etapa más en mi vida a pesar de las circunstancias seguimos luchando, metiéndole ganas para seguir adelante, muy agradecido con toda mi familia. Lo más difícil de este proceso es estar separado de mi familia. El proceso educativo no ha sido fácil, pero sí muy bueno y todo son las ganas que uno le dedique para seguir en los estudios, en mi caso quiero estudiar administración de empresas”, expresó Zapata González.

Por su parte, Yesenia Salazar, directora de la Cárcel Judicial, considera que la verdadera resocialización, es a través de la educación y que la institución pueda brindar todas las garantías necesarias.

“Es importante para las personas que estén pesando las circunstancias adversas como los privados de la libertad puedan también acceso a la educación que es un derecho. Es un privilegio para mí como directora del centro contar a la sociedad que hay nueve personas que decidieron el camino de la educación que es un arma poderosa para cambiar el mundo y que es un camino a la esperanza”, indicó la funcionaria.

Cortesía

Destacó que tienen un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para que el ciclo no se cierre solo con ser bachiller, “la idea es que puedan seguir avanzando. Hay convenio con el SENA con talleres de confesiones, ebanistería con mujeres y hombres en formación, para que estos seres humanos que en algún momento cometieron un error se conviertan en motores de esperanza y puedan ser útiles a la sociedad. Esto les da descuentos y redención y ya serán los jueces que lo determinen”, puntualizó Yesenia Salazar.