Mientras los médicos del Hospital San Jerónimo de Montería le brindan las atenciones necesarias a la bebé de dos horas de nacida que fue abandonada cerca de un basurero en una de las glorietas de esta ciudad, las unidades de la Policía Metropolitana trabajan por establecer y ubicar a los responsables del reprochable caso.

Revisiones de videos de cámaras de seguridad de la zona donde se produjo el hallazgo y entrevistas a los asiduos visitantes del sector, son algunas de las tareas que desarrolla la institución policial en aras de ubicar a la o los responsables y hacerlos que paguen por lo ocurrido y que ha causado rechazo e indignación entre la sociedad monteriana.

La Policía Metropolitana reportó que conoció el caso presentado este jueves en la calle 30 con carrera 30 del barrio El Edén a través del reporte de dos empleados de la empresa Urbaser, padre e hijo, que escucharon el llanto incesante de una criatura y uno de ellos salió hacia el sector de donde provenía el sonido y al llegar hasta donde estaba un contenedor halló una bolsa plástica de color negro que tras destruirla dejó al descubierto la presencia del recién nacido.

El subintendente Luis Padilla Berrocal y el patrullero Edwin Enrique Sierra Doria, al llegar al sitio revisan de forma rápida que el bebé tuviera signos vitales y simultáneamente coordinan el servicio de una ambulancia que lo trasladó al hospital donde permanece estable y fuera de peligro.

“Este logro se dio gracias a la gran colaboración de Yoel Agámez Lozano, quien demostró con este acto tener principios y una gran humanidad”, dijo la Policía sobre el ciudadano que halló a la criatura.

Finalmente indica la institución que “el abandono de una niña recién nacida es un acto que refleja profundas heridas en nuestra sociedad”.