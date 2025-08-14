La sociedad monteriana y sus autoridades están consternadas con el hallazgo de una recién nacida que fue abandonada cerca de un contenedor de basuras en inmediaciones de la glorieta de la calle 29.

Leer más: Comunidad afrodescendiente mantienen bloqueo en línea férrea y mina del Cerrejón en La Guajira

La alerta de un ciudadano y la pronta reacción de las autoridades, entre ellas las de Policía, permitieron el rescate, con vida, de la bebé que fue trasladada de inmediato al Hospital San Jerónimo, donde recibe la atención médica necesaria.

“Proteger a nuestros niños es un deber de todos, y en esta administración es una prioridad absoluta. No podemos permitir que la indiferencia o el abandono marquen el futuro de la niñez monteriana”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén García, que al igual que la sociedad rechazan cualquier acto que ponga en riesgo la vida de un niño.

Le puede interesar: Nueve internos de la Cárcel Judicial de Valledupar se graduaron de bachilleres

La administración municipal además hace un llamado urgente a la comunidad para que si tiene información que permita esclarecer este hecho se la aporte a las autoridades competentes para “dar con el paradero de los desalmados criminales que cometieron esta canallada”.

El alcalde Kerguelén advirtió que “lo que sucedió hoy no puede llamarse de otra manera que barbarie. Quien es capaz de abandonar a una bebé recién nacida, es capaz de cualquier atrocidad. Es profundamente doloroso y decepcionante que en nuestra ciudad ocurre algo así. Exigimos todo el peso de la ley para los responsables. La niñez es sagrada y en Montería no toleraremos que se ultraje la vida de esta manera inhumana”.

Le puede interesar: Muere mototaxista tras atentado sicarial en Riohacha, La Guajira