La Policía Metropolitana de Valledupar, a través de la Seccional de Investigación Judicial, logró la desarticulación de un laboratorio casero utilizado para el procesamiento de marihuana, ubicado en el barrio Vallemesa, sur de esta capital. Durante el allanamiento se realizó la captura de un ciudadano identificado como José Jeanpier Méndez Caro, de 44 años de edad.

Según la información policial dicho laboratorio clandestino tenía la capacidad de producir más 500 dosis de marihuana semanales, destinadas al tráfico local de estupefacientes. La comercialización de la sustancia se realizaba en diferentes sectores de la ciudad, siendo estos principalmente parques y entornos escolares.

Carlos Lemos/EFE

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, indicó que este resultó se logró mediante diligencia de allanamiento y registro, donde además se incautaron los siguientes elementos: 21 plantas de marihuana en etapa de crecimiento. Dos destiladores. Un medidor de temperatura. Una pesa digital. Dos reflectores LED. Un arma traumática. Dos proveedores. Munición de diferentes calibres. 300 dosis de cocaína. 300 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Cuatro computadores portátiles. Nueve teléfonos celulares, y dinero en efectivo.

Asimismo las autoridades destacaron que en lo corrido de este año han incautado 158 kilogramos de marihuana y la captura de 76 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lo que refleja el firme compromiso institucional en la lucha contra el microtráfico en todas sus modalidades.