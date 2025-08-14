Este miércoles 13 de agosto se cumplen cuatro meses de la desaparición de la estudiante de Medicina Tatiana Hernández, en la ciudad de Cartagena, Bolívar. La joven de origen bogotano fue vista por última vez cuando salió del Hospital Naval, donde realizaba sus prácticas, y cuando estaba sentada en los espolones frente a la avenida Santander.

Desde que fue portada su desaparición, el pasado 13 de abril, las autoridades adelantan investigaciones para conseguir pistas que permitan determinar la ubicación de la mujer de 23 años; sin embargo, hasta la fecha no existen indicios claros sobre lo que sucedió.

Lucy Díaz, mamá de Tatiana, una vez más compartió un emotivo mensaje a través de redes sociales, en el que pide a las personas que tienen a Tatiana Alejandra que le permitan comunicarse con su familia.

“Se cumplen cuatro meses de la desaparición de Tatiana Alejandra Hernández Díaz, el pasado 13 de abril en la ciudad de Cartagena, por estar viendo el atardecer en el sector de los espolones, diagonal al parque de la Marina, de allí se la llevaron y a hoy no sabemos de su paradero,”, expresó en una publicación en redes sociales.

“Rogamos el favor a las personas que la tienen que ya es tiempo suficiente para que la devuelvan, permítanle hacer una llamada a su familia para volvernos a encontrar”, añadió.

También, mencionó que una llamada podría convertirse el obsequio especial para su abuela, quien estaba de cumpleaños.

“Es el cumpleaños de la abuelita Tere, concédanle ese regalo para que Tatiana vuelva al seno del hogar”, escribió.

Además, la madre de Tatiana denunció que han recibió llamadas extorsivas por parte de personas “inescrupulosas”, quienes exigen 30 millones de pesos por la supuesta libertad de la joven.

“Seguimos recibiendo llamadas de gente inescrupulosa tratando de extorsionar, hasta 30 millones de pesos nos han pedido en una llamada por la entrega de Tatiana, por favor no jueguen con nuestros sentimientos, sean humanos todos tenemos familia y no deberíamos hacer estas clases de llamadas, si realmente no tienen información certera”, puntualizó en el post que está acompañado por varias fotografías de la joven.

Nueva versión del caso

El pasado mes de julio, Lucy Díaz entregó una nueva versión sobre el caso: “A un funcionario de la Fiscalía se le escapó un pequeño comentario, donde dicen que Tatiana sí se levantó de los espolones y salió hacia Bocagrande. Pero, como las cámaras de seguridad no reflejan esa información, para mí la información es nula”, mencionó.

Además, Díaz reiteró su reclamo por las irregularidades sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad en el sector en el que fue vista por última vez la joven Tatiana.

“Dentro de Distriseguridad hay personas que nombran que sí hay cámaras, con evidencia de los delitos, pero cuando ocurre el hecho las cámaras no funcionan”, expresó.