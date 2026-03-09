Ya ha pasado casi un año desde la desaparición de Tatiana Hernández, estudiante de medicina, en Cartagena. La investigación continúa y la Fiscalía General de la Nación ordenó reanudar la búsqueda de la joven en el mar.

La decisión del ente acusador tiene que ver con la tesis sobre su desaparición en el mar. Pero es algo que es cuestionado por la familia de Tatiana, quien fue vista por última vez en la capital de Bolívar el 13 de abril de 2025.

Lucy Díaz, madre de la joven, le dijo a El Tiempo que las labores de búsqueda las ejecutarán miembros de la Armada Nacional en aguas cercanas a la zona donde se vio por última vez.

La señora Díaz explicó que ya en la zona se han realizado dos operativos similares en el mar y que la tercera búsqueda estaría programada para la próxima semana. De igual forma, le confirmó al medio nacional que piensa trasladarse a Cartagena para participar en la operación.

Según informa El Tiempo, la orden de la nueva búsqueda en el mar no cayó bien en la familia de Tatiana. Aseguran que insistir en la hipótesis de que la joven pudo haber terminado en el mar no responde a lo que ellos consideran las pistas más relevantes del caso.

Lucy Díaz se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de seguir con la búsqueda en el mar, pues para ella eso está desviando la investigación.

La familia señala que las pistas indican que Tatiana fue trasladada a otro lugar, por lo que la investigación debe centrarse en rastrear los movimientos de ella y no en buscar en el mar.

También argumenta la familia que la Fiscalía no ha informado si los testimonios recogidos finalmente fueron agregados a la investigación o fueron descartados. Para ella, varias personas aseguran que vieron a un hombre acercarse a Tatiana en el lugar donde fue vista por última vez.

Los testimonios, según la familia, coinciden entre varias personas sobre el hombre y el horario en que lo vieron y fue vista por última vez la joven estudiante.

Por todo esto, la familia insiste en que Tatiana no desapareció sola, sino que pudo haber sido abordada por otra persona.