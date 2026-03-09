En una operación antiextorsión que adelantó la Policía Nacional y la Fiscalía General fueron aprehendidos seis presuntos integrantes de la organización delictiva ‘Salsas Nueva Generación’ que se dedica a extorsionar a los comerciantes en la ciudad de Cartagena.

El operativo simultáneo enmarcado en la macrooperación ‘Jade’ contra organizaciones multicrimen dedicadas a la extorsión y el homicidio en Cartagena, se desarrolló en los barrios La Esperanza, 20 de Julio, El Bosque y La Perimetral, y en el corregimiento de la Boquilla.

A uno de los seis implicados, entre ellos una mujer, le fue notificado el nuevo proceso en su contra en el centro carcelario donde está privado de la libertad.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena “el modus operandi de esta estructura consistía en llegar hasta los establecimientos de comercio realizando exigencias económicas que oscilaban entre 1 y 5 millones de pesos mensuales a cambio de no atentar contra la integridad de los propietarios ni de sus trabajadores”.

Cortesía Policía de Cartagena

Entre los aprehendidos está alias Sangre, líder de la banda multicrimen y con una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años; alias La Negra, jefa financiera, con una trayectoria delictiva de 8 años y encargada de hacer coordinaciones logísticas de la estructura; alias Carlis, ‘Yepes’, ‘Nico’ y ‘Vacilao’, quienes llegaban a los establecimientos con panfletos y amenazas a los comerciantes.

Los capturados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía que los procesa por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, y están a la espera de que un juez les defina su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, informó que en lo corrido del año han sido capturadas 17 personas por extorsión.

Reiteró el llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165.