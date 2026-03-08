Un estudio Cualitativo de “Percepciones ciudadanas sobre el mecanismo de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep)” que realizó el Instituto Republicano Internacional (IRI) reveló que en la región de los Montes de María, que integran 15 municipios de los departamentos de Sucre y Bolívar, se ha producido un nuevo desplazamiento masivo motivado por razones netamente políticas.

De acuerdo con el aludido estudio, para ejercer este domingo 8 de marzo su derecho al voto, muchos habitantes de la zona urbana de los municipios de Montes de María se volcaron a la ruralidad --de donde en su mayoría salieron despavoridos por los hechos de violencia que en ellos ocurrieron—con el objeto de poder votar este domingo por quien los represente como víctimas en el Congreso de la República.

Se trata, esta elección, de la segunda y última oportunidad, que tendrán las víctimas para alcanzar, al menos, la reparación colectiva de sus territorios.

Para estas elecciones hay 138 mil 370 votantes en Montes de María aptos para escoger, de 10 duplas, a su congresista. Esta cifra, de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, representa un aumento de 13.121 votantes en comparación con la anterior contienda cuando por primera vez se escogió la Citrep 8 de las 20 listas inscritas, 10 más que las que existen ahora.

De los 138.370 votantes de Montes de María 75.945 lo pueden hacer en las 254 mesas instalados en 96 puestos de los 8 municipios de Sucre (Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Toluviejo).

San Onofre es el municipio con más ciudadanos aptos para votar. Tiene 27 mil 524, seguido de Toluviejo con 14.425 y Ovejas con 9.846.