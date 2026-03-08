La incautación de millonarias sumas de dinero en efectivo en la última semana en vías de la región Caribe; los pronósticos de vientos y hasta de lluvias, además de atentados contra candidatos, son algunos de los riesgos con los que este domingo se desarrolla la fiesta democrática en la parte norte de Colombia.

Sin embargo, para contrarrestar la comisión de hechos de orden público y los delitos electorales están dispuestos cerca de 13 mil miembros de la fuerza pública (Policía, Armada y Ejército Nacional) en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira.

A ellos se suman los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que han sido destinados para atender las CAF, las URI y estar presentes con la Procuraduría y Defensoría del Pueblo en las Mesas de Justicia. Además de los integrantes de la Misión de Observación Electoral (MOE).

De acuerdo con los reportes de las autoridades, en Sucre están instaladas 2.425 mesas de votación en 419 puestos distribuidos en 26 municipios. Pueden ejercer su derecho al voto 728.628 ciudadanos. Hay 1.100 policías encargados de la seguridad en 276 puestos de votación, de los cuales 77 está en zonas urbanas y 199 en rurales. Los 143 puestos restantes los atienden las tropas de la Infantería de Marina y el Ejército.

Sucre viene de tener un atentado a bala contra un candidato del Citrep en el municipio de San Onofre, donde además hubo un caso de incautación de dinero al parecer destinado a compra de votos, pero de momento las autoridades no se han referido al tema.

En Córdoba no solo lidian con la reubicación de 18 puestos de votación por problemas de inundaciones, sino que también hubo la incautación de $434 millones, al parecer también para comprar votos. Estaban en poder de un exconcejal del Partido de la U en Montelíbano.

A estos factores de riesgo se suman los de inseguridad, por lo que hay más de 2.500 policías y militares encargados de la seguridad en los 30 municipios.

Por las graves afectaciones que dejaron las lluvias y las inundaciones en Córdoba es posible que exista abstención para votar, aunque las autoridades tienen dispuesto transporte gratuito.

En el departamento de Bolívar hay 2.650 policías, además de 2 mil miembros de la Armada destinados a la seguridad de las elecciones en sus 46 municipios.

Desde el viernes los refuerzos policiales llegaron a las zonas.

Además a Bolívar llegaron 200 funcionarios de Dijin y Dipol a fortalecer las labores de control, investigación y prevención.

En el Magdalena, durante una Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, la gobernadora Margarita Guerra alertó sobre el aumento en este territorio, desde el 2021, de hombres en las filas del Clan del Golfo, y por eso, a su juicio, debe haber especial cuidado en Ciénaga, Fundación, Algarrobo, Sabanas de San Ángel, Nueva Granada, Santa Ana, San Zenón, Remolino, Pivijay, Salamina, El Piñón y Zapayán, que son territorios donde se reporta presencia de esa organización criminal.

Por su parte, la MOE reportó que en lo que tiene que ver con los factores de violencia Santa Marta está en riesgo extremo, mientras que Ciénaga en riesgo alto, al tiempo que recordó que en las elecciones pasadas hubo alertas en 12 municipios, donde hubo constreñimiento al elector, prohibiciones y temor.

Unos mil policías velarán por la seguridad en estas elecciones en el Magdalena, donde hay 3.244 mesas instaladas en 389 puestos que están en 26 municipios. Pueden votar 1.098.988 ciudadanos.

En el Cesar, de acuerdo con el director seccional de Fiscalía, Ronald Calderón Viecco, solo hay un municipio en riesgo muy alto y es Valledupar. Mientras que en riesgo alto están Codazzi, Becerril, La Gloria y Aguachica.

Se trata de riesgos electorales y entre los delitos mayormente presentes están el constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, corrupción al sufragante y tráfico de votos.

La Policía en el Cesar tiene desplegados 1.756 uniformados para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las elecciones. Además de 244 uniformados de diferentes especialidades que llegaron desde el nivel central.

La Guajira tendrá más de mil policías garantizando la seguridad en los comicios.

Según las autoridades, en el departamento 6 de sus 15 municipios presentan riesgo extremo electoral por factores de violencia y son Albania, Barrancas, Dibulla, Maicao, Riohacha y Uribia.

En estos se presenta alta injerencia armada y control territorial consolidado por parte de grupos armados organizados como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), Ejército Gaitanista de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y el ELN. Además de regulación económica y coerción selectiva con baja confrontación abierta.

Por otro lado, en el caso de riesgo por factores indicativos de fraude electoral en la Cámara destacan los municipios de Uribia, Manaure, San Juan del Cesar, El Molino y Urumita; y en el Senado, Uribia, Hatonuevo, Urumita y la Jagua del Pilar.

Votantes de la vereda El Vidrial, en Montería, tendrán transporte gratis

Con el fin de garantizar el derecho al voto de los habitantes de la vereda El Vidrial, en Montería, la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales de 2026, determinó disponer de 6 buses gratuitos para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia su nuevo lugar de votación.

Esto debido a que el puesto electoral fue reubicado debido a la emergencia climática que se registró en el mes de febrero y que afectó a 25 de los 30 municipios de Córdoba, incluida su capital Montería, tanto en la zona urbana como la rural.

La medida busca asegurar que los votantes puedan desplazarse sin dificultades hasta el nuevo punto habilitado para la jornada electoral.

El servicio de transporte será prestado en el horario comprendido entre las 8:00

de la mañana y las 2:00 de la tarde, con recorridos

continuos de ida y regreso.