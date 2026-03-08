Las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo se caracterizan en la región Caribe por tener, en algunos departamentos, menos listas de aspirantes que en 2022, y además por caras nuevas en la contienda.

También están quienes quieren repetir ya sea en nombre propio o cuerpo ajeno, es decir, en busca de ‘heredarle’ su curul a un gran allegado o a un familiar.

En el departamento de Sucre, a diferencia de las elecciones de 2022, cuando hubo 9 listas, ahora son 6, la mayoría con tres candidatos cada una, que se disputan los tres cupos de representantes a la Cámara que ostentan actualmente Milene Jarava Díaz, del Partido de la U; Luis David Suárez Chadid, del Conservador; y Karyme Cotes Martínez, del Liberal. En esta oportunidad solo la primera aspira a repetir y por el mismo partido, mientras que los otros dos no se inscribieron.

La curul de Suárez Chadid la ‘heredó’, pero por otro partido, Rocío Martínez Santamaría, la ex gestora social de Sincelejo y madre del exalcalde de esta misma ciudad Andrés Gómez Martínez, quien es amigo y jefe político de Luis David; y la curul de Karyme Cotes la ‘hereda’ en aspiración su cuñado José Macea, economista, ex concejal de Sincelejo y uno de los tres aspirantes al Senado oriundos de Sucre.

El otro es el exgobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver, quien, de ganar, reemplazaría a su hermana Karina. Y la tercera senadora con raíces sucreñas y cordobesas es María Angélica Guerra López, del Centro Democrático, quien integra dos de las casas políticas más tradicionales de Sucre y Córdoba: los Guerra y López, respectivamente.

La senadora sucreña Ana María Castañeda no sigue en la contienda, pero su esposo, el diputado de la oposición Mario Fernández Alcocer, apoya y lidera la candidatura de José Macea, de Alianza por Colombia, integrada por los partidos En Marcha, ASI y Alianza Verde.

También se cuenta la aspiración del oficialista partido Pacto Histórico, con los candidatos Rodrigo Ramírez y Yaini Contreras, ambos con liderazgo entre víctimas de la violencia y organizaciones de la sociedad civil.

Por ley, Sucre tiene aseguradas tres cámaras y una con representación regional por la Circunscripción Especial para la Paz de Montes de María, cuya elección se lleva a cabo en las zonas rurales de 8 de los 26 municipios del departamento que integran esta zona compartida con el departamento de Bolívar.

Para el Senado, aseguró un experto en política en diálogo con EL HERALDO, “el panorama es difícil predecirlo por la cantidad de aspirantes de otros departamentos que llegan a pescar muy buenos votos de esta tierra”. Hay, por lo menos, 10 aspirantes al Senado que se llevan en esta contienda miles de votos de Sucre.

Córdoba

El panorama electoral en Córdoba también está marcado por la ‘herencia’ de votos. Uno de los casos más palpables es el del excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quien ahora tiene aspirando a su esposa, Olga Milena Flórez, ex señorita Sucre, donde tiene sus raíces.

En Córdoba, los partidos Liberal y de la U, que ostentan actualmente la mayoría de las curules de la Cámara, no participarán directamente en estas elecciones.

Este departamento elige cinco representantes, una de las actuales es Ana Paola García, del Partido de la U, quien espera dar el salto al Senado, al igual que Wadith Manzur, investigado por corrupción, del Conservador. Mientras que Nicolás Barguil, actual representante a la Cámara, busca repetir.

Expertos vaticinan, de acuerdo con las estructuras políticas de los aspirantes y el mapa geopolítico, que Heidy Torres y Juan Rangel, ambos del Movimiento Primero Córdoba-Colombia Renaciente, tienen muchas posibilidades de ser electos. “Ellos representan los clanes políticos Besaile y Bechara”, explicó la fuente.

Y otra cámara con altas posibilidades es la de Jorge Abdala, sobrino de Jorge Manzur, y quien aspira por cuarta vez. En esta ocasión con apoyos políticos de Ana Paola García y Zulema Jattin.

Los otros dos cupos se los diputan tres candidatos: Marta Ruiz Solera, esposa del exgobernador Orlando Benítez; Nicolás Barguil y Luis Fernando Ballesteros. Este último del Pacto Histórico.

En lo que a Senado se refiere en Córdoba actualmente hay 7 con raíces en este departamento, de los cuales aspiran a repetir Julio Chagüi, Julio Elías Vidal, Fabio Amín, Jhony Besaile, Marcos Daniel Pineda y Antonio Correa.

Y quieren llegar a la cámara alta los representantes Wadith Manzur y Ana Paola García, además de Edgardo Espitia, Olga Milena Flórez, Davo Pastrana, William Montes, Domingo Ayala Espitia y Fredy Saah, entre otros, pues en esta oportunidad hay más candidatos que en períodos anteriores, lo que podría llevar a épocas pasadas en las que Córdoba llegó a tener 9 senadores.

La Guajira

La Guajira tiene dos senadores: Martha Isabel Peralta Epieyú, por el Pacto Histórico, y Alfredo Rafael Deluque Zuleta, del Partido de la U. Ambos intentan repetir curul en estas nuevas elecciones, y de acuerdo con expertos en política “no tienen fuertes candidatos que pongan en riesgo sus reelecciones”.

En la Cámara están Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, del Partido Colombia Renaciente, y Juan Loreto Gómez Soto, del Conservador. El primero no presentó candidatura para repetir curul en las elecciones hoy, mientras que Gómez Soto sí.

Sus máximos competidores son Pablo Parra Córdoba, del Partido de la U, ex alcalde del municipio de Albania y ex diputado de La Guajira; el empresario Jorge ‘Nenón’ Figueroa, también de la U. Los dos lideran la intención de voto en las encuestas locales.

Cesar

En el Cesar hay una situación muy particular y es que los indecisos marcan la contienda de hoy. Los cesarenses, 931.353 aptos para votar, podrán elegir cuatro curules a la Cámara de Representantes, además de la de Circunscripción Especial para la Paz.

Para esta última el potencial electoral es de 64.039 personas que podrán sufragar en 200 mesas distribuidas en 51 puestos de votación instalados en Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello y La Paz.

Actualmente los senadores que buscan repetir curul son José Alfredo Gnecco Zuleta, del Partido de la U. Hace parte de la casa política del departamento al ser hijo del fallecido Lucas Gnecco Cerchar y sobrino de Cielo Gnecco, quienes han liderado larga trayectoria en la Gobernación.

También está el senador Didier Lobo Chinchilla, oriundo de La Jagua de Ibirico, donde fue concejal y alcalde. Llegó al Senado en 2018 y busca reelegirse por tercera vez. Expertos en política dicen que en esta contienda los votos en el Cesar no le favorecen.

Para estas elecciones entraron en la carrera política las excandidatas a la Gobernación del Cesar Claudia Margarita Zuleta Murgas y Katia Ospino. La primera fue diputada y es avalada por el Centro Democrático; mientras que Ospino es comunicadora social avalada por el partido Fuerza de la Paz, que lidera Roy Barreras, precandidato presidencial.

La Cámara de Comercio de Valledupar realizó una encuesta cuantitativa de percepción ciudadana que aplicó en siete municipios, entre el 9 y 21 de febrero de 2026, de forma presencial a 2.558 personas. Para Cámara de Representantes la intención de voto por candidato la lidera Cuello Baute, 21,15 %, seguido por Carlos Gumercindo De la Peña, 15,19 %; y Mello Castro González, 10,93 %. Voto en blanco registra 14,90 %, y 21,11 % no saben o no respondieron, lo que deja ver un margen importante de electores en proceso de decisión.

Y en los resultados para el Senado la intención de voto por candidato indica que José Gnecco Zuleta encabeza la medición con 14,17 %, seguido por Didier Lobo Chinchilla con 10,22 %; y Claudia Margarita Zuleta Murgas con 7,55 %. El voto en blanco registra un 19,26 %, y el porcentaje de ciudadanos que no saben o no responden asciende a 31,41 %.

Magdalena

Actualmente, el Magdalena tiene tres senadores: Carlos Mario Farelo Daza y Antonio Luis Zabaraín Guevara, de Cambio Radical, y Honorio Henríquez Pinedo, Centro Democrático.

Tiene además 5 representantes a la Cámara: Kelyn González, Liberal; Sandra Ramírez, de Cambio Radical; Ingris Aguirre, de Fuerza Ciudadana; Holmes Echeverría, de Centro Democrático, y Hernando Guida, de la U.

El observador político y experto en derecho electoral Humberto Díaz Costa pronostica que, para estas elecciones a Congreso, Honorio Henríquez mantendría la curul en el Senado, y el Pacto Histórico, con Carmen Patricia Caicedo, asegurará un escaño.

“Una credencial más se la disputarían Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical (quien repetiría) y Ricardo Diazgranados, del Nuevo Liberalismo en coalición con el Partido Verde”, comentó.

Vaticina, igualmente, dos credenciales a la Cámara para el liberalismo: Kelyn González (quien repetiría) y Pablo Acuña. Las otras estarían en manos del Pacto Histórico, Fuerza Ciudadana y el Centro Democrático.

Bolívar

En Bolívar son elegidos 6 representantes y en esta ocasión lo pueden hacer de las 9 listas inscritas, una más que en la contienda pasada. Adicionalmente, en 7 de sus municipios que integran la región de los Montes de María elegirán al representante de la curul de paz.

Las curules de los representantes actuales las tienen los conservadores con 4, una más Liberal y la otra es del Pacto Histórico. Sin embargo, para esta ocasión, señala el analista y consultor político Óscar Brieva Rodríguez, “a los liberales y conservadores les salieron dos chicharrones. Uno de ellos es el candidato del Centro Democrático José ‘Jocho’ Ardila”, con altas posibilidades, “y lo otro es que el Pacto Histórico puede lograr dos curules”.

En el caso de Senado, Bolívar tiene cuatro, de los cuales tres, que son Lidio García, Nadia Blel y Enrique Cabrales, aspirantes a reelegirse, tienen una alta probabilidad de lograrlo.

Y aspiran otros más tanto en listas abiertas y cerradas. De esta última es el Pacto Histórico, por lo que el analista político indicó que Bolívar tendrá en Colombia Villamil a una “segura senadora”.