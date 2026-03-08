El Plan Democracia ‘Voto Seguro’ que el Departamento de Policía Córdoba tiene activo en los 25 municipios que hacen parte de su jurisdicción garantizará que la fiesta democrática se desarrolle en completa calma.

Para ello más de 2.100 uniformados de todas las especialidades están desplegados tanto en las zonas urbanas como rurales desde el pasado viernes, haciendo presencia en 421 puestos de votación que son responsabilidad de la Policía Nacional, de los cuales 274 corresponden al Departamento de Policía Córdoba (Decor) y 147 a la Policía Metropolitana de Montería (Memot).

Además brindan seguridad en sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil y en los recorridos para el traslado del material electoral.

El objetivo principal de esta estrategia es proteger a los votantes, custodiar el material electoral y garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática, actuando siempre bajo los principios de legalidad, neutralidad, transparencia y respeto por los derechos ciudadanos.

Para esta jornada electoral los uniformados están comprometidos con la seguridad y el orden público, sin intervenir en el proceso de votación ni en los escrutinios, garantizando así la independencia del proceso democrático, pero sí realizan controles preventivos y acciones de vigilancia en los entornos de los puestos de votación, verificando el cumplimiento de medidas como la ley seca, restricciones al porte de armas y controles perimetrales de seguridad.

De igual manera, los policías acompañarán y garantizarán la seguridad durante el traslado de los pliegos electorales, con el fin de preservar la integridad del material y la transparencia del proceso.

Dentro del Plan Democracia ‘Voto Seguro’, la Policía Nacional mantiene vigilancia especial frente a posibles delitos electorales, entre ellos:

Constreñimiento al sufragante: Utilizar violencia o amenazas para obligar a alguien a votar por determinado candidato, partido o en determinado sentido.

Fraude al sufragante: Inducir a error a un ciudadano para obtener su voto mediante engaño.

Corrupción al sufragante: (compra de votos). Ofrecer, prometer o entregar dinero o dádivas para obtener apoyo electoral.

Voto fraudulento: Suplantar a otro ciudadano o votar más de una vez en la misma elección.

- Favorecimiento de voto fraudulento: Facilitar o permitir que se cometa voto fraudulento.

Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección: Retener, ocultar o no entregar oportunamente documentos electorales.

Alteración de resultados electorales: Modificar o manipular actas, registros o resultados oficiales.

Ocultamiento, retención o posesión ilícita de cédula: Retener o apropiarse indebidamente del documento de identidad de un ciudadano.

Denegación de inscripción: Impedir injustificadamente la inscripción de candidatos o ciudadanos.

Financiación de campañas con fuentes prohibidas: Recibir recursos provenientes de actividades ilícitas o de fuentes legalmente prohibidas.

Violación de topes o límites de gastos en campañas electorales: Superar los montos máximos establecidos por la ley.

Omisión de información del aportante: No reportar adecuadamente los aportes económicos a campañas.

Trashumancia electoral (inscripción irregular de cédulas): Inscribir la cédula en un lugar distinto al de residencia con el propósito de alterar el censo electoral.

Intervención en política de servidor público.

Apoyo a candidato por parte de servidor público: Utilizar bienes, recursos o la investidura del Estado para favorecer una campaña o candidato.

Ante este tipo de conductas la Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar a través de los canales habilitados por el Gobierno Nacional: Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) que es con Fiscalía y en la Línea Anticorrupción 157.