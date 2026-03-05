Compartir:
Ante el atentado a balazos del que fue víctima la noche del miércoles el vehículo en el que se transportaba el candidato del Citrep 8 de Montes de María, Gerardo Luis Ruíz De Los Nuevos, la Corporación Narrar para Vivir, que lo avala, se pronunció para exigirle al Estado garantías ante, durante y después de la contienda electoral.

A su vez dicha corporación rechaza “con la mayor vehemencia el cobarde atentado perpetrado la noche del 4 de marzo contra Gerardo Luis Ruíz De Los Nuevos” e indica que se trata de “un claro intento por silenciar a las #VerdaderasVíctimas” y es “un ataque directo a la democracia y a Narrar para Vivir”.

También considera la corporación que este atentado “no es un hecho aislado, es la persecución sistemática contra quienes nos atrevemos a enfrentar a las maquinarias y a la corrupción que pretende seguir usurpando la Citrep8. Le advertimos a los violentos que mueven los hilos del miedo que no daremos un paso atrás. La sangre de nuestros líderes ha regado estas tierras por décadas y no permitiremos que las balas decidan el futuro de la curul de las víctimas. Nuestra lucha es legítima, de pie, con la fuerza de la palabra, y ninguna intimidación detendrá el grito de libertad que hoy recorre cada vereda y cada municipio”, reza en un comunicado.

Narrar para Vivir le exige al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la Nación “una investigación inmediata y que capture a los responsables materiales e intelectuales de este atentado.”, al tiempo que responsabilizan al Estado por la vida de Gerardo Ruíz, de Mayerlis Angarita y de todo el equipo de trabajo en esta recta final hacia el 8 de marzo.

Igualmente le hace un llamado urgente a la comunidad internacional y a la MOE para que ponga sus ojos sobre San Onofre, Ovejas y todos los Montes de María de los departamentos de Bolívar y Sucre “no pueden permitir que nos sigan matando por defender la dignidad de los sobrevivientes. Las víctimas votamos por víctimas y las balas no podrán detener la voluntad de un pueblo que ya decidió ser libre”.

