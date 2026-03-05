Bajo el alias de el Mono es conocido el menor de edad que fue aprehendido por las autoridades el miércoles 4 de marzo como presunto responsable del crimen de las hermanas Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa común en el barrio Maranatha del municipio de Malambo, el pasado lunes 2 de marzo.

Lea: Legalizan captura de alias Tata, presunto implicado en crimen de las hermanas Hernández en Malambo

En el mismo operativo fue capturado Juan David Taboada Olivera, de 19 años y conocido con el alias de Tata, señalado de sacar de su vivienda en el barrio La Sierrita -sur de Barranquilla- a las hermanas Hernández el pasado Martes de Carnaval.

Juan David Taboada Olivera, de 19 años y conocido con el alias de Tata, quien habría sido uno de los sujetos que sacó de la casa en La Sierrita a las hermanas Hernández.

En la noche del mismo miércoles un juez de la República legalizó la captura de ‘Tata’ por el delito de secuestro extorsivo.

Mientras que alias el Mono permanece bajo custodia de la Policía mientras se realizan las respectivas verificaciones sobre su identidad y edad. Hasta el momento se maneja que tiene 17 años.

Pasado delictivo de alias el Mono

Al parecer, este menor de edad llevaba varios años vinculados a grupos al margen de la ley, pasando por las disidencias de las Farc, bandas locales y el grupo delictivo organizado ‘los Costeños’.

Lea: “Confiamos en que la justicia actuará con firmeza”: gobernador Verano sobre detenidos por crimen de las hermanas Hernández

Las autoridades tienen información sobre su vida delictiva desde que tenía 14 años de edad, en el 2023.

En ese año habría sido reclutado por ‘los Costeños’ para cumplir el rol de sicario, bajo órdenes de Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias Cachete.

En 2024 fue aprehendido y sancionado con ocho años de reclusión en el centro para menores ‘El Oasis’ por los delitos de homicidio y extorsión.

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año se fugó del centro de reclusión y viajó a Antioquia, donde se vinculó a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá.

Lea: Caso de las hermanas Hernández: ofrecen hasta $20 millones de recompensa por información sobre otros implicados

En uno de los enfrentamientos del grupo disidente contra el Ejército Nacional, en el municipio de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), el menor resultó herido por un disparo en una pierna.

A raíz de este incidente fue entregado a las autoridades en Medellín para el restablecimiento de sus derechos, en calidad de víctima de reclutamiento, y al poco tiempo pudo regresar en libertad a Barranquilla.

En la capital del Atlántico, alias el Mono volvió a integrarse a una banda urbana dedicada al microtráfico y en febrero de este 2026 habría participado en el asesinato de las hermanas Hernández en el municipio de Malambo.

Lea: Caso de las hermanas Hernández: ¿otras dos víctimas de la violencia entre estructuras armadas?

Jeisson Gutiérrez / suministrada

Este menor y Taboada Olivera, según las investigaciones de las autoridades, venían siendo objeto de seguimientos en medio de la ausencia de las hermanas y que uno de ellos, al parecer, era quien enviaba mensajes extorsivos a la madre de Sheerydan Sofía y Keyla Nicol para que dieran cifras cercanas a los 5 millones de pesos por sus “liberaciones”.

Los ‘piques ilegales’

Entre la noche del pasado jueves 26 de febrero y la madrugada del viernes 27, en medio de un seguimiento que hacían investigadores del Gaula, los sospechosos fueron ubicados en cercanía de la Vía al Mar, en jurisdicción de Puerto Colombia, donde participaban de los ya conocidos ‘piques ilegales’.

Según lo que pudo conocer este medio, los detectives del Gaula habrían iniciado una persecución para detener a los individuos, pero en medio de la escapatoria en moto estos chocaron y sufrieron lesiones en distintas partes del cuerpo.

Los mismos detectives trasladaron a los sospechosos por la muerte de las hermanas hasta la sede de la clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla. Pero también ingresaron otros dos jóvenes que habrían resultado lesionados en el mismo siniestro vial.

Lea: “Estaba cobrando 5 millones de pesos por cada una”: el mensaje intimidante del autor de la muerte de las hermanas Hernández

No obstante, los investigadores se centraron en Juan David Taboada Olivera, de 19 años, quien es señalado de sacar de la vivienda de La Sierrita a las hermanas Hernández, y de su acompañante menor de edad, a quien le encontraron el teléfono celular que desde mediados de febrero era rastreado por el Gaula y desde el que salían los mensajes extorsivos para Maricruz Noriega, madre de las niñas.

Lea: Retaliación por supuesta “entrega” a una estructura delincuencial, principal hipótesis en doble homicidio de adolescentes

Se conoció que Juan David Taboada se identificó inicialmente con una tarjeta de identidad, como si se tratara de un menor de edad, pero luego se determinó que todo eso era falso.

Y en la noche del martes 3 de marzo ese joven fue capturado en las afueras de la Clínica Altos de San Vicente, según lo confirmó la Policía Metropolitana a través de sus canales.

“Pilas que te van a vender”

Sin duda, una de las pistas que más ha llamado la atención de las autoridades, en especial a los que pertenecen a las filas del Gaula, fue lo que se encontró en el móvil que estaba en poder del menor acompañante de Juan David Taboada.

Luego de la identificación, verificación de información y análisis de investigadores de la Policía Judicial, se encontró en este equipo que portaba el accidentado información relacionada con el crimen de las menores. Pero además de otros hechos criminales en los que el mismo sospechoso habría participado en Barranquilla, su área metropolitana y en el resto del país.

Lea: Policía gravemente herido tras ataque a bala en el barrio San Francisco de Sabanagrande

“En desarrollo de labores de campo, se ubica a dos personas: un mayor de edad y un adolescente, quienes presuntamente tendrían relación con los hechos investigados. Durante las verificaciones preliminares, uno de los indiciados manifestó de manera libre y voluntaria información relevante sobre la ubicación de una de las víctimas. En garantía del debido proceso y los derechos fundamentales, se coordinó con la Fiscalía General de la Nación la práctica formal de interrogatorio al indiciado. Con la información obtenida, se realizaron coordinaciones con unidades de Policía del municipio de Malambo para verificar los datos aportados”, expresó el general Camelo, en concordancia con la ubicación de los sospechosos y el sitio donde habían sido dejadas sin vida las menores.

Ahora este medio conoció de una fuente de entero crédito que la muerte de las niñas, tal y como lo amplió el general Camelo, se dio en el marco de “confrontaciones entre estructuras delincuenciales”.

Pero lo que estaba oculto, hasta ahora, es que otra niña que estaba en la fiesta de Malambo, a esa que fueron invitadas las hermanas Hernández y que se desarrollaba entre el Martes de Carnaval y la madrugada del Miércoles de Ceniza, fue la que dio ese mortal mensaje para que las ejecutaran.

Presuntamente, la joven conocida de las hermanas fue quien tomó el celular de Keyla Nicol Hernández y se lo mostró al menor de edad que hoy está retenido como sospechoso. Al parecer, ella fue la que le dijo al menor “pilas que te van a vender”, como si las hoy occisas hicieran parte de ‘los Costeños’ y tratasen de entregarlo a sujetos de ‘los Pepes’.

Luego de eso, en medio de la celebración, se dio muerte a las menores de edad con arma de fuego.