Un subintendente de la Policía Nacional resultó gravemente herido en la noche de este miércoles 4 de marzo tras ser víctima de un ataque a bala en el municipio de Sabanagrande, en hechos ocurridos en el barrio San Francisco.

La víctima fue identificada de manera preliminar como el subintendente Sergio Estupiñán Delgado, natural de Cúcuta, Norte de Santander.

De acuerdo con la información preliminar, el uniformado recibió un impacto de bala que ingresó por el rostro y salió por el cráneo, dejándolo gravemente herido.

La institución indicó que uniformados adelantaban un procedimiento de captura en la calle 3 con carrera 14, cuando fueron atacados por residentes del sector, ocasionándole una herida con arma de fuego a Estupiñán Delgado

Tras el atentado, el policía fue auxiliado de inmediato y trasladado de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, hasta el momento, no se tiene claro un reporte sobre su estado de salud.

Las autoridades reportaron una alteración del orden público en la zona donde ocurrieron los disparos y anunciaron que ya se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Por el momento, el caso permanece en desarrollo y se espera un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre lo sucedido.