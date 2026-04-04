La noche del Viernes Santo no transcurrió en paz para los habitantes de Briceño, un municipio del norte de Antioquia que volvió a convertirse en escenario de violencia.

Cerca de las 9 de la noche, una carga explosiva activada en la zona urbana sacudió la tranquilidad del pueblo, hirió a un uniformado de la Policía Nacional y desató el pánico entre los ciudadanos que en ese momento participaban en actos religiosos propios de la celebración pascual.

El uniformado afectado por la onda explosiva fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde, según confirmaron las autoridades, su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.

La explosión en Briceño sembró el pánico en medio de las celebraciones del Viernes Santo

El momento en que detonó el artefacto coincidió con el tradicional sermón de las Siete Palabras, una de las ceremonias religiosas más significativas de la Semana Mayor.

Decenas de personas que participaban en el acto litúrgico quedaron en medio de la emergencia: algunas buscaron refugio en la iglesia, donde permanecieron resguardadas hasta que la situación se calmó, mientras que otras optaron por encerrarse en sus viviendas por temor a que se registraran nuevas explosiones.

Las imágenes y videos que circularon en redes sociales mostraron el alcance de la destrucción en los alrededores de la estación de Policía. Al menos una motocicleta quedó completamente destruida como consecuencia de la onda expansiva, y se reportaron daños en viviendas cercanas al punto de detonación.

El sector fue acordonado de inmediato por las autoridades, que desplegaron un operativo para descartar la presencia de otros artefactos explosivos en la zona.

El gobernador de Antioquia responsabilizó a grupos armados por el regreso de la violencia en Briceño

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el ataque. A través de sus redes sociales, el mandatario compartió imágenes del lugar y condenó lo ocurrido con dureza.

“He sido informado de un ataque terrorista en Briceño, este viernes santo: una carga explosiva detonó en la zona urbana y dejó un Policía herido. El uniformado está fuera de peligro. En ese municipio, que años atrás estuvo libre de coca y de minas antipersona, los criminales regresaron gracias a la paz total de Petro”, declaró Rendón.

En la misma línea, el gobernador amplió su señalamiento indicando que “En ese municipio, que años atrás estuvo libre de coca y de minas antipersona, los criminales regresaron gracias a la paz total de Petro. Delinquen el Clan del Golfo y el frente 36 FARC de Calarcá y del bandido de primo gay”.

Las autoridades confirmaron que estos dos grupos armados operan activamente en la región y son los principales sospechosos del atentado.

Policía Nacional responde con firmeza y rechaza atentado con explosivo en Briceño

Desde la Dirección General de la Policía Nacional también llegó una respuesta contundente. El director general de la institución rechazó el ataque de manera “categórica y contundente”, calificándolo como un acto cobarde que no solo vulnera la integridad del uniformado herido, sino que representa una agresión directa contra el Estado y contra la seguridad de todos los colombianos.

En un mensaje dirigido tanto a los autores materiales como a los intelectuales del atentado, el alto mando fue enfático: “No permitiré que el miedo o la intimidación pretendan debilitar la labor legítima de quienes trabajan día y noche por la convivencia y la tranquilidad ciudadana”. Además, la institución advirtió que la respuesta será “firme, articulada y contundente”, y aseguró que no habrá impunidad en este caso.

La Dirección General también expresó su solidaridad con el policía herido y su familia, reiterando el compromiso de la fuerza pública de no ceder ante la violencia, particularmente en zonas del norte de Antioquia donde el orden público ha enfrentado una presión creciente.