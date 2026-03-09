En el marco de las operaciones adelantadas por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena durante el proceso electoral legislativo de este domingo, fueron capturados cuatro ciudadanos, entre ellos una mujer.

Además, los uniformados incautaron siete millones de pesos, computadores, material electoral e información de posibles sufragantes.

En poder de uno de los aprehendidos, conocido como Beto, hallaron material electoral y la suma de $1.350.000.

Las detenciones ocurrieron en los municipios de Cartagena, Turbana y Turbaco. En esta última población allanaron una casa en la que encontraron tres millones de pesos en efectivo, dos computadores, material electoral e información de posibles sufragantes.

Policía

De acuerdo con información preliminar, la capturada presuntamente se dedicaría a realizar compra de votos en el municipio de Turbaco, en beneficio de determinados candidatos.

Por su parte en el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte, en los alrededores de un centro educativo, fue capturado un hombre de 48 años por el delito de corrupción al sufragante. Tenía $1.350.000 en efectivo y un celular.

En el barrio La Consolata fue capturado un sujeto de 46 años también por corrupción al sufragante. Portaba $1.152.000 en efectivo y propaganda política, y en el Turbana fue capturado un sujeto de 35 años que tenía dos millones de pesos y propaganda política.

Los elementos incautados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, señaló que estos resultados fueron logrados como parte de las acciones desarrolladas en el marco del ‘Plan Democracia 2026’.

“Con dignidad cumplimos y cada resultado es un paso más en la defensa de la legalidad y la tranquilidad de nuestras comunidades”, anotó el oficial.