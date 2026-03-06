En San Fernando, municipio del departamento de Bolívar, las unidades de la Policía Nacional capturaron a dos hombres que se hicieron pasar por pastores evangélicos para robar en el municipio de El Banco, Magdalena.

Lea: En Cartagena adoptan medidas especiales de orden público para las elecciones del domingo 8 de marzo

De acuerdo con el reporte policial, los ciudadanos, de los que no suministraron sus identidades, engañaron a una mujer de 68 años a la que abordaron haciéndose pasar por pastores, le solicitaron sus pertenencias para realizar una supuesta oración y bendecirlas, pero minutos después la víctima se percató de que su cadena y su anillo de oro habían desaparecido. Fue víctima del ‘cambiazo’ a través de un falso ritual religioso.

Tras la denuncia, los uniformados activaron el plan candado, apoyados en las características del vehículo en el que se movilizaban los sospechosos y gracias a esa reacción lograron la captura de los dos ciudadanos que se desplazaban en un Nissan de color gris plata.

Lea: Muere una mujer en Cartagena mientras realizaba ejercicios en reconocida cadena de gimnasios

En efecto, al momento de la detención les hallaron ocultos en el vehículo una cadena de oro con su dije y un anillo, elementos avaluados comercialmente en 5.500.000 pesos.

Están a disposición de la Fiscalía General de la Nación y a esperas de que un juez de la República, con funciones de control de garantías, les defina la situación judicial.

“Gracias a la oportuna información de la ciudadanía y a la rápida reacción de nuestras unidades, logramos la captura de estas personas y la recuperación de los elementos hurtados. Invitamos a la comunidad a no entregar sus pertenencias a desconocidos y a denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.