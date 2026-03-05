Con ocasión de las elecciones de Congreso de la República, que se realizarán este domingo 8 de marzo, la Alcaldía de Cartagena expidió el Decreto 0059 del 2 de marzo de 2026 mediante el cual adoptan medidas especiales para la conservación del orden público en todo el Distrito.

Dentro de las medidas establecidas está la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio distrital desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9.

Asimismo, está prohibido, en el mismo horario, la circulación de vehículos que transporten escombros, chatarras, cilindros de gas propano o trasteos.

También queda suspendida la realización de espectáculos públicos, eventos abiertos al público, eventos privados en espacios abiertos y actividades que impliquen el uso de pick up u otros artefactos de amplificación sonora.

El decreto establece igualmente la prohibición de la venta, distribución y uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o cualquier artefacto explosivo desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo de 2026. Se exceptúan las demostraciones públicas que cuenten con autorización previa de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y que cumplan con los requisitos legales.

En este mismo período no están permitidas las reuniones, concentraciones, movilizaciones, desfiles, caravanas o manifestaciones en espacios públicos como calles, parques, plazas y plazoletas.

En materia de movilidad y seguridad prohíben el parqueo de vehículos dentro de un radio de 200 metros alrededor de los puestos de votación, instalaciones militares, policiales, organismos de seguridad o justicia e instalaciones públicas, desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo de 2026.

Queda prohibido el sobrevuelo de drones o vehículos autónomos dentro de los 200 metros alrededor de los puestos de votación, instalaciones militares, policiales, organismos de seguridad o justicia e instalaciones públicas desde las 6:00 p.m. del viernes 6 de marzo hasta las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo de 2026.

La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT, los alcaldes locales y la Policía Nacional serán las autoridades encargadas de ejercer la vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones. El incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en la normatividad vigente.

“Invitamos a toda la ciudadanía a cumplir estas medidas decretadas. La responsabilidad es fundamental para preservar la seguridad, la sana convivencia y el desarrollo normal del proceso electoral”, aseguró Bruno Hernández, secretario del interior y convivencia ciudadana.