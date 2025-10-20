Desde hace más de 6 meses fue reportada como desaparecida la estudiante de Medicina Tatiana Hernández, quien fue vista con vida por última vez cuando estaba sentada en los espolones frente a la Avenida Santander, en Cartagena. La joven de origen bogotano salió del Hospital Naval, donde realizaba sus prácticas, y nunca más se supo de su paradero.

Ahora tras 190 días de su desaparición, el caso ha sido oficialmente reasignado a un despacho de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, a pesar que inicialmente el ente acusador alegó que un traslado de radicación significaría “empezar de cero” y podría significar retrasos en el proceso.

Los familiares de la joven, desaparecida desde el pasado 13 de abril, hicieron la solicitud de trasladado debido a supuestas demoras en la seccional Bolívar. Para Lucy Díaz, madre de la universitaria, la investigación en Cartagena no avanzó y tampoco reportó resultados concretos a pesar de las labores adelantadas.

Alcaldía de Cartagena/Cortesía

“En la Fiscalía se percataron que el proceso que llevaba el fiscal de Cartagena no avanzaba y no se han obtenido resultados que permitan conocer realmente lo qué pasó con mi hija, quien ya lleva seis meses desaparecida y sin tener noticias de ella”, dijo Díaz.

De acuerdo con la mujer, en el caso de Tatiana existen “manos negras”, por lo que cuestiona que se hayan filtrado los datos de una llamada anónima.

“Reitero los cuestionamientos a la fiscalía en Cartagena, porque debieron hacer muchas cosas y no las hicieron, por el contrario, filtraron los datos de una llamada anónima que recibieron, y en vez de investigar la entregaron a un medio de comunicación, lo cual alertó a quienes están detrás de la desaparición de Tatiana”, manifestó

“En este caso hay muchas manos negras, no hicieron lo que debieron hacer desde un comienzo, y adicional a ello, se produjo la filtración,”, agregó.

En su momento, Iván Cancino, abogado de la familia de Tatiana Hernández, se refirió a los retrasos que ha presentado el caso.

“El caso tiene atención en Bogotá de tiempo atrás. La investigación la adelanta equipo desde Bogotá. Como representante de padre y madre de Tatiana rechazo el abandono de la fiscalía de Cartagena y ahora el pobre desarrollo de las medidas de protección hacia ellos por parte de la Fiscalía, después de graves amenazas sufridas. El nivel central ha sido empático, no así las fiscalías de la región. Hasta que se sepa qué pasó con Tatiana seguiremos preguntando”, publicó el abogado en su cuenta de X.

Familiares de Tatiana Hernández abandona Cartagena tras recibir amenazas de banda criminal

Lucy Díaz confesó que guarda la esperanza de que su hija vuelva a sus brazos; sin embargo, ha recibido varias amenazas por parte de una banda criminal que le pidió irse de la ciudad.

Ante esto, decidió trasladarse a otro territorio del Caribe, desde donde continuará atenta a los avances en el case de Tatiana.

“Nosotros no podemos escoger la ciudad, sino donde la Fiscalía nos envíe, nosotros dijimos que de esa forma pues nos arriesgábamos y no tomábamos ese sistema de seguridad y pues lo que vamos a hacer es que, la próxima semana, ya nos vamos de Cartagena”, explicó.