Este sábado 21 de marzo se registró el volcamiento de una lancha en una zona turística de Playa Blanca, en la isla de Barú, zona insular de la ciudad de Cartagena.

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De acuerdo con las primeras informaciones, la embarcación llevaba más de 20 pasajeros a bordo, entre adultos, niños y personas de la tercera edad, quienes lanzaron gritos de auxilio cuando se produjo el accidente.

Un video del hecho muestra cómo las personas que se encontraban cerca se apresuraron a auxiliar a los pasajeros que estaban cayendo al mar desde la lancha.

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La Capitanía de Puerto de Cartagena se pronunció sobre este incidente y explicó que la causa del volcamiento pudo haber sido el fuerte oleaje que se presentaba en ese momento.

Por fortuna todas las personas que se transportaban en dicha embarcación resultaron ilesas, gracias a la rápida acción de los testigos del accidente.

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Asimismo, hizo un llamado a adoptar medidas de precaución frente a las condiciones del mar Caribe colombiano para evitar incidentes que puedan afectar a la comunidad o incluso cobrar vidas.