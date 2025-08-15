La administración Distrital de Cartagena dio inicio a las obras de construcción del megacolegio Ciudadela de La Paz, un proyecto que beneficiará a más de 1.200 estudiantes, además, de ser un centro universitario en los horarios vespertinos y nocturnos.

Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, y sus equipos de las secretarías de Educación e Infraestructura, llegaron este viernes 15 de agosto a El Pozón, pada darle inicio a lo que será la nueva Institución Educativa Ciudadela de La Paz.

En la obra invertirán más de 30 mil millones de pesos y tendrá más de 10 aulas de pre-jardín y jardín, 4 para pre -escolar y 22 para básica y media, lo que lo convertirá en un gran centro para la primera infancia.

Cortesía Alcaldía de Cartagena.

Es el primero de los 5 megacolegios que construirá esta administración. Los otros serán en Bayunca, Pasacaballos, Parque Heredia y Cerros de Albornoz, y la inversión superará los 170 mil millones de pesos.

“Comienza una nueva era para la educación pública de Cartagena. El colegio más lindo de la ciudad será el de Ciudadela de La Paz, el cual entregaremos en 2027, tras 16 meses de obras”.

“Los nuevos megacolegios vienen con todos los juguetes: energías limpias, canchas cubiertas, restaurantes escolares, bibliotecas modernas abiertas al público, centros de innovación tecnológica, aulas de primera infancia y salones climatizados”, anunció el alcalde Dumek Turbay.

Cortesía Alcaldía de Cartagena.

Por su parte el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó que esta apuesta hace parte de la revolución educativa que vive Cartagena.

“La calidad de la educación empieza por dignificar los espacios de enseñanza y aprendizaje"