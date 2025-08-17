Como una capítulo sacado de La rosa de Guadalupe, fue lo que pasó con la actriz mexicana Gabriela Murray, quien está acusada de haberse robado un computador portátil de un spa.

Este hecho salió a la luz por las declaraciones del periodista argentino Javier Ceriani, quien difundió un video de las cámaras de seguridad donde supuestamente se observa a Murray en el momento del hurto.

Presentó el video en su canal de YouTube y señaló: “Esta chica se robó un laptop de un spa y tengo la prueba contundente”. De acuerdo con su versión, el establecimiento intentó contactar a Murray para recuperar el dispositivo.

En video de cámara de seguridad, la actriz quedó registrada hurtando un computador

“El spa la buscó, ella dice que no, que no era cierto, le mandan el video y ella no devuelve la laptop, los bloqueó. No quieren demandar, les sale más caro los abogados, lo que quieren es que devuelvan la computadora porque tiene información”, indicó.

Eso sí, el caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde los usuarios expresan sorpresa y rechazo. “Nunca se había visto algo así en una actriz mexicana”, fue uno de los comentarios.

Después de este escándalo, la actriz no se ha pronunciado ni ha dado ninguna declaración oficial explicando qué le pasó.

Asimismo, los conductores del programa señalaron que quizá Murray padezca de cleptomanía, que es un trastorno del control de los impulsos en el que la persona siente una necesidad irresistible de robar objetos aunque no tenga problemas económicos.