Mhoni Vidente es una de las pitonisas más famosas de Latinoamérica por sus aciertos en temas que han marcado la historia, como desastres naturales, atentados, muertes de celebridades y fenómenos climáticos.

Recientemente, la vidente compartió en su canal de YouTube su visión sobre un suceso que marcará al mundo, y se trataría de un potente sismo en el Caribe.

La famosa vidente aseguró que “va a ser fuertísimo”, y que ocurriría después del 11 de agosto, día en el que se daría una alineación planetaria compleja. Ese día se desataría un problema mayor al fondo del mar.

“Después del día 11 de agosto se visualiza un efecto climático extremo. En el océano Atlántico, cerca o en medio del Caribe, las grietas en el fondo del mar se empiezan a abrir. Los animales que viven en el fondo saldrán a la superficie huyendo de esas altas temperaturas, de esos movimientos sísmicos”, dijo.

Según la pitonisa, el octavo mes de 2025 vendrá cargado de escenarios que le darán un gran giro al mundo, entre ellos cambios climáticos, golpes de Estado, muertes y desastres naturales.

En el video, Mhoni Vidente recalcó específicamente que el sismo antes mencionado azotaría una zona cercana a Cuba o naciones cercanas. La cubana señaló que este movimiento telúrico sería devastador, alcanzando un grado muy alto.

“Se visualiza uno de los sismos más potentes en la región Caribe, como nunca se habían visto, casi los 9.2 grados u 8.9... cerca de Cuba, de las Islas Caimán o Jamaica, llegando a Guatemala y México. Va a ser fuertísimo en todos los sentidos, levantando casi tres o cuatro metros las olas, en cuestiones de un tsunami. Eso será en las costas de Cuba, de Centroamérica, México y parte de Estados Unidos”, enfatizó.