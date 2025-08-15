Un hecho de intolerancia fue el que ocurrió en el barrio 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos.

Asesinaron a Daniel Felipe Suárez Zapata, de 22 años, quien se desempeñaba como tramitador en un establecimiento de servicios de tránsito.

El caso ocurrió el pasasp martes 5 de agosto, hacia las 11:00 a. m., cuando una disputa laboral por un faltante de $5.000 escaló a un ataque mortal. Según familiares, la discusión comenzó por mensajes de WhatsApp.

Al encontrarse en persona, Felipe habría intentado calmar a su jefe, ofreciéndose a cubrir el dinero, pero este sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho, según relató su tía Marcela al medio Alerta Bogotá.

La víctima y el presunto agresor mantenían, incluso, una relación de “amistad”. Herido, Suárez Zapata logró llegar por sus propios medios al hospital de Chapinero, desde donde fue remitido a otro centro médico.

🚨 Joven fue asesinado por deuda de $5.000 pesos en Bogotá. Daniel Felipe Zapata Suárez fue asesinado presuntamente por su jefe tras una deuda de 5.000 pesos. Recibió una herida en el pecho con arma corto punzante.



Vía https://t.co/k9m2PR1cQo pic.twitter.com/OthOUxuUuQ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 13, 2025

Allí, antes de perder el conocimiento, alcanzó a identificar a su atacante. Sin embargo, la gravedad de la lesión, que perforó un pulmón y cortó una arteria, provocó que falleciera a las 6:40 p. m., tras un paro respiratorio.

Asimismo, la famila lamenta que el local donde trabajaba el joven continúa abierto y es atendido por la esposa del señalado agresor, quien se encuentra prófugo.