Un hecho de intolerancia fue el que ocurrió en el barrio 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos.
Asesinaron a Daniel Felipe Suárez Zapata, de 22 años, quien se desempeñaba como tramitador en un establecimiento de servicios de tránsito.
El caso ocurrió el pasasp martes 5 de agosto, hacia las 11:00 a. m., cuando una disputa laboral por un faltante de $5.000 escaló a un ataque mortal. Según familiares, la discusión comenzó por mensajes de WhatsApp.
Al encontrarse en persona, Felipe habría intentado calmar a su jefe, ofreciéndose a cubrir el dinero, pero este sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho, según relató su tía Marcela al medio Alerta Bogotá.
La víctima y el presunto agresor mantenían, incluso, una relación de “amistad”. Herido, Suárez Zapata logró llegar por sus propios medios al hospital de Chapinero, desde donde fue remitido a otro centro médico.
Allí, antes de perder el conocimiento, alcanzó a identificar a su atacante. Sin embargo, la gravedad de la lesión, que perforó un pulmón y cortó una arteria, provocó que falleciera a las 6:40 p. m., tras un paro respiratorio.
Asimismo, la famila lamenta que el local donde trabajaba el joven continúa abierto y es atendido por la esposa del señalado agresor, quien se encuentra prófugo.