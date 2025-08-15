En medio del polémico caso del ex director de la DNI y del Dapre, Carlos Ramón González, quien está prófugo de la justicia y tiene orden de captura por el caso de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, el presidente Gustavo Petro aseguró este viernes que pedirá a Nicaragua la deportación de González para ser juzgado por la justicia colombiana.

Cabe recordar que el pasado jueves el Gobierno nicaragüense le dio residencia al exfuncionario, por supuesta petición del mismo Gobierno Petro, a través de la embajada en Managua. El documento fue revelado por Noticias Rcn.

“La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de solicitar la renovación de residencia. Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González. El cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país”, dice la misiva que Bogotá envió presuntamente al gobierno de Daniel Ortega.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores desmintió dicho comunicado y aseguró que no posee “registros sobre la condición migratoria” del exfuncionario. Asimismo señaló que el caso fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario Interno para las indagaciones disciplinarias a las que haya lugar.

Por su parte el presidente Petro también se refirió a la polémica alrededor de las supuestas gestiones del Gobierno nacional para la renovación del estatus migratorio de Carlos Ramón González, pidiendo a Nicaragua que deporte al exfuncionario, en caso de que sea residente en ese país.

“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, añadió el jefe de Estado, a través de su cuenta de X.