En un operativo realizado por la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Dijín de la Regional 8 de Policía, fueron aprehendidos tres menores de edad (dos de 17 años y uno de 15) en el barrio Rebolo, sector conocido como las ‘Aguas Mansas’, por su presunta participación en el doble homicidio del médico Roberto Vásquez Camargo, de 88 años, y su esposa Porfiria Isabel Escorcia Villalba, de 80.

Recordemos que este macabro hecho se presentó el pasado 13 de junio en el barrio Altos de Riomar, norte de Barranquilla.

Los hechos investigados señalan que los menores ingresaron a la vivienda de las víctimas con el propósito de cometer un hurto y, durante el asalto, asesinaron con objetos contundentes a los esposos.

Las víctimas, con más de 50 años de matrimonio, eran ampliamente reconocidas en su comunidad por su vida familiar y profesional. El señor Vásquez se desempeñó como médico general en diversas instituciones de salud de la ciudad. Y, según informaron los familiares, los adultos mayores habían regresado apenas dos días antes del crimen de un viaje a los Estados Unidos.

EL HERALDO conoció que la aprehensión de los menores se logró tras un minucioso trabajo investigativo, encabezado por el general Edwin Urrego, comandante de la Mebar, que incluyó el análisis de más de 60 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, ocho entrevistas, dos retratos hablados, tres reconocimientos fotográficos y la recolección de diversos elementos materiales probatorios.

Uno de los menores aprehendidos cuenta con una anotación previa en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de hurto en el año 2024. Las autoridades también lograron establecer que los jóvenes estarían vinculados a otros hechos delictivos relacionados con hurtos cometidos en el norte de la ciudad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los móviles del crimen y determinar si hay más personas implicadas.